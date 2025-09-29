Ця модна страва підвищує ризик передчасної смерті

Щоденний раціон значно впливає на здоров'я і надмірне вживання шкідливих продуктів може призвести до розвитку серйозних захворювань та навіть смерті. Таким небезпечним продуктом вчені називають рамен.

Рамен. Ілюстративне фото

Рамен, суп, який поєднує локшину з гарячим, часто свинячим бульйоном, шматочками м'яса, морськими водоростями та овочами, — це традиційна японська страва, яка досить популярна у світі, пише видання Daily mail.

“Дослідники дійшли висновку, що люди, які випили принаймні половину солоного супу рамен, а також часто їли рамен, мали вищий ризик смерті. Ті, хто їв рамен більше трьох разів на тиждень і вживав алкоголь, мали втричі вищий ризик смерті порівняно з людьми, які їли рамен рідше”, — пише видання.

Небезпека криється у високому вмісту солі у страві — надмірне її вживання може призвести до накопичення великої кількості натрію. Це своєю чергою може збільшити ризик захворювань, таких як інсульт та рак шлунка.

Вчені зазначають, що провели обсерваційне дослідження, яке спиралося на харчові щоденники. Не були включені дані щодо існуючих захворювань або супутніх захворювань, таких як хронічна хвороба нирок або рак, а також не було зафіксовано, чи займалися учасники фізичними вправами, і якщо так, то скільки.

“Попри це, дослідники вважають, що в їхніх висновках достатньо доказів, щоб порадити людям зменшити кількість споживання рамену та уникати вживання занадто великої кількості супу, якщо вони також вживають алкоголь під час їжі”, — пише видання.

Зазначається, що надмірне вживання солі є основною причиною підвищення кров'яного тиску, що збільшує ризик серцевого нападу та інсульту.

Дорослим рекомендується вживати не більше 5-6 г солі на день. Дослідження показали, що високе споживання солі збільшує ризик інсульту на 23%, серцево-судинних захворювань на 14%.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який дешевий препарат захистить від раку.



