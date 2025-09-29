Вчені назвали дешевий препарат, який захистить від раку

Рак розвивається поступово і на ранніх стадіях може не проявлятися виразними симптомами. Однак можна запобігати виникненню захворювання.

Вчені, за результатами дослідження, з'ясували, що щоденний прийом невеликої дози аспірину може допомогти знизити ризик розвитку раку. Аспірин можна знайти в більшості аптечок — знеболювальний засіб, який використовується для лікування різноманітних болів, пише видання Daily mail. Зазначається, що ці ліки можуть знизити ризик розвитку раку товстої кишки.

Австралійські дослідники, як пише видання, спостерігали за майже 10 000 дорослих протягом п'яти років, виявили, що ті, хто приймав низьку дозу препарату, мали на 15% нижчий ризик розвитку раку.

“Дослідники виявили, що аспірин мав більше шансів запобігти раку у людей старшого вікового діапазону, які не курили, мали нижчий ІМТ та сімейний анамнез раку”, — пише видання.

При цьому зазначається, що попередні дослідження показують, що початок прийому аспірину в ранньому віці може мати різні переваги щодо довгострокового ризику раку порівняно зі старшим віком.

Однак вживання аспірину може призвести до проблем зі здоров'ям — спричинити появу виразки шлунка та кровотечі.

“Вчені заявили, що якщо розглядається низька щоденна доза аспірину для профілактики раку, слід враховувати ризик кровотечі, зважуючи переваги використання препарату”, — пише видання.

Також, за даними ЗМІ, аспірин давно відомий своєю здатністю знижувати ризик серцевого нападу та інсульту.

“Зазвичай пацієнтам з ішемічною хворобою серця (ІХС) рекомендується щодня приймати аспірин для розрідження крові та зменшення ймовірності серйозних серцевих захворювань”, — пише видання.

Тож лікарі радять зважити можливу користь та шкоду від вживання аспірину.

