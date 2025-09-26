Лікар назвав п'ять безболісних симптомів раку: на що варто звернути увагу

Деякі види раку мають симптоми, які виникають і при наявності інших, менш загрозливих хвороб. До того ж нерідко люди просто ігнорують характерні симптоми, вважаючи їх незагрозливими.

Кишківник. Ілюстративне фото

Лікар загальної практики клініки Лагом у Брістолі Джек Огден розповів про 5 характерних безболісних симптомів раку товстої кишки та кишківника, пише видання Daily Mail. Зазначається, якщо рак виявити на ранній стадії, приблизно дев'ять із десяти пацієнтів виживають щонайменше п'ять років, але як тільки рак поширився, виживання падає до лише 10%.

Доктор Огден назвав п'ять характерних безболісних ознак раку товстої кишки та кишківника:

Анемія — проявлятися як “незрозуміла втома, бліда шкіра або задишка”. Це стан, коли в організмі недостатньо еритроцитів для перекачування кисню по всьому тілу. Це також може викликати такі симптоми, як біль у грудях, прискорене серцебиття, головний біль та запаморочення.

“Це пояснюється тим, що пухлини можуть кровоточити, спричиняючи втрату заліза та запалення, яке призводить до вироблення білка, що перешкоджає засвоєнню заліза”, — пояснив лікар.

Зміни у випорожненнях — закреп, діарея або раптова поява вужчого стільця без чіткої причини. Тонкий, як олівець, кал може бути ознакою того, що пухлина закупорює товсту кишку, змушуючи її стискати калові маси, зазначив лікар.

Втрата ваги без зміни дієти або збільшення фізичних вправ. Цей стан може бути не раптовим, а непомітним та поступовим. Часто, за словами лікаря, така втрата ваги може бути спричинена підвищеним метаболічним навантаженням, втратою апетиту та пухлинами, що перешкоджають засвоєнню поживних речовин.

Здуття живота та дискомфорт у животі — можливі “постійні спазми” або швидке відчуття ситості після їжі.

Кров у калі — може бути не такою очевидною. Точно виявити кров у калі можна за допомогою аналізів. Якщо кал темно-червоний або чорний, це може бути ознакою кровотечі вище в кишківнику через рак.

Симптоми раку кишківника також можуть бути спричинені іншими станами, такими як синдром подразненого кишківника, але лікар наголошує, що важливо пройти обстеження, щоб виявити захворювання якомога раніше.

Лікарі зазначають, що рак кишківника та товстої кишки вражає все більше людей віком до 50-ти років. Потенційними тригерами розвитку захворювання називають ожиріння, надмірне вживання антибіотиків, випромінювання мобільних телефонів і навіть невидимі частинки пластику у питній воді.

