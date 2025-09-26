Врач назвал пять безболезненных симптомов рака: на что стоит обратить внимание

Некоторые виды рака имеют симптомы, возникающие и при наличии других менее опасных болезней. К тому же, нередко люди просто игнорируют характерные симптомы, считая их неопасными.

Врач общей практики клиники Лагом в Бристоле Джек Огден рассказал о 5 характерных безболезненных симптомах рака толстой кишки и кишечника, пишет издание Daily Mail. Отмечается, что если рак обнаружить на ранней стадии, примерно девять из десяти пациентов выживают не менее пяти лет, но как только рак распространился, выживание падает до 10%.

Доктор Огден назвал пять характерных безболезненных признаков рака толстой кишки и кишечника:

Анемия — проявляться как "непонятная усталость, бледная кожа или одышка". Это состояние, когда в организме недостаточно эритроцитов для перекачки кислорода по всему телу. Это также может вызвать такие симптомы, как боль в груди, учащенное сердцебиение, головные боли и головокружение.

"Это объясняется тем, что опухоли могут кровоточить, приводя к потере железа и воспаления, которое приводит к выработке белка, что препятствует усвоению железа", — пояснил врач.

Изменения в стуле — запор, диарея или внезапное появление более узкого стула без четкой причины. Тонкий, как карандаш, кал может быть признаком того, что опухоль закупоривает толстую кишку, заставляя ее сжимать каловые массы, отметил врач.

Потеря веса без конфигурации диеты либо роста физических упражнений. Это состояние может быть не внезапным, а незаметным и постепенным. Часто, по словам врача, такая потеря веса может быть вызвана повышенной метаболической нагрузкой, потерей аппетита и опухолями, препятствующими усвоению питательных веществ.

Вздутие живота и дискомфорт в животе — возможны постоянные спазмы или быстрое ощущение сытости после еды.

Кровь в кале – может быть не столь очевидной. Точно обнаружить кровь в кале можно с помощью анализов. Если кал темно-красный или черный, это может являться признаком кровотечения выше в кишечнике из-за рака.

Симптомы рака кишечника также могут быть вызваны другими состояниями, такими как синдром раздраженного кишечника, но врач отмечает, что важно пройти обследование, чтобы выявить заболевание как можно раньше.

Врачи отмечают, что рак кишечника и толстой кишки поражает все больше людей в возрасте до 50 лет. Потенциальными триггерами развития заболевания называют ожирение, чрезмерное употребление антибиотиков, излучение мобильных телефонов и даже невидимые частицы пластика в воде.

