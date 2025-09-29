Ученые назвали дешевый препарат, который защитит от рака

Рак развивается постепенно и на ранних стадиях может не проявляться отчётливыми симптомами. Однако можно предотвратить возникновение заболевания.

Ученые по результатам исследования выяснили, что ежедневный прием небольшой дозы аспирина может помочь снизить риск развития рака. Аспирин можно найти в большинстве аптечек – обезболивающее средство, которое используется для лечения различных болей, пишет издание Daily mail. Отмечается, что это лекарство может снизить риск развития рака толстой кишки.

Австралийские исследователи, как пишет издание, наблюдали почти 10 000 взрослых в течение пяти лет, обнаружили, что те, кто принимал низкую дозу препарата, имели на 15% ниже риск развития рака.

"Исследователи обнаружили, что аспирин имел больше шансов предотвратить рак у людей старшего возрастного диапазона, которые не курили, имели более низкий ИМТ и семейный анамнез рака", — пишет издание.

При этом отмечается, что предварительные исследования показывают, что начало приема аспирина в раннем возрасте может иметь разные преимущества относительно долгосрочного риска рака по сравнению со старшим возрастом.

Однако употребление аспирина может привести к проблемам со здоровьем – вызвать появление язвы желудка и кровотечения.

"Ученые заявили, что если рассматривается низкая ежедневная доза аспирина для профилактики рака, следует учитывать риск кровотечения, взвешивая преимущества использования препарата", — пишет издание.

Также, за данными СМИ, аспирин давно известен своей способностью снижать риск сердечного приступа и инсульта.

"Обычно пациентам с ишемической болезнью сердца (ИБС) рекомендуется ежедневно принимать аспирин для разжижения крови и уменьшение вероятности серьезных сердечных заболеваний", — пишет издание.

Поэтому врачи советуют взвесить возможную пользу и вред от употребления аспирина.

Напомним: портал "Комментарии" писал о безболезненных симптомах рака.




