Это модное блюдо повышает риск преждевременной смерти

Ежедневный рацион оказывает значительное влияние на здоровье и чрезмерное употребление вредных продуктов может привести к развитию серьезных заболеваний и даже смерти. Таким опасным продуктом учёные называют рамен.

Рамен. Иллюстративное фото

Рамен, суп, сочетающий лапшу с горячим, часто свиным бульоном, кусочками мяса, морскими водорослями и овощами, — это традиционное японское блюдо, которое достаточно популярно в мире, пишет издание Daily mail.

"Исследователи пришли к выводу, что люди, которые выпили по меньшей мере половину соленого супа рамен, а также часто ели рамен, имели более высокий риск смерти. Те, кто ел рамен более трех раз в неделю и употреблял алкоголь, имели втрое более высокий риск смерти по сравнению с людьми, которые ели рамен реже", — пишет издание.

Опасность кроется в высоком содержании соли в блюде – чрезмерное ее употребление может привести к накоплению большого количества натрия. Это в свою очередь может увеличить риск заболеваний, таких как инсульт и рак желудка.

Ученые отмечают, что провели обсервационное исследование, опирающееся на пищевые дневники. Не были включены данные по существующим заболеваниям или сопутствующим заболеваниям, таким как хроническая болезнь почек или рак, а также не было зафиксировано, занимались ли участники физическими упражнениями, и если да, то сколько.

"Несмотря на это, исследователи считают, что в их выводах достаточно доказательств, чтобы посоветовать людям уменьшить количество потребления рамена и избегать употребления слишком большого количества супа, если они также употребляют алкоголь во время еды", — пишет издание.

Отмечается, что чрезмерное употребление соли является основной причиной повышения артериального давления, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

Взрослым рекомендуется употреблять не более 5-6 г соли в день. Исследования показали, что высокое потребление соли увеличивает риск инсульта на 23%, сердечно-сосудистых заболеваний на 14%.

