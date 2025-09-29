Это модное блюдо повышает риск преждевременной смерти

Рубрики
Ежедневный рацион оказывает значительное влияние на здоровье и чрезмерное употребление вредных продуктов может привести к развитию серьезных заболеваний и даже смерти. Таким опасным продуктом учёные называют рамен.
Рамен. Иллюстративное фото
Рамен, суп, сочетающий лапшу с горячим, часто свиным бульоном, кусочками мяса, морскими водорослями и овощами, — это традиционное японское блюдо, которое достаточно популярно в мире, пишет издание Daily mail.
Опасность кроется в высоком содержании соли в блюде – чрезмерное ее употребление может привести к накоплению большого количества натрия. Это в свою очередь может увеличить риск заболеваний, таких как инсульт и рак желудка.
Ученые отмечают, что провели обсервационное исследование, опирающееся на пищевые дневники. Не были включены данные по существующим заболеваниям или сопутствующим заболеваниям, таким как хроническая болезнь почек или рак, а также не было зафиксировано, занимались ли участники физическими упражнениями, и если да, то сколько.
Отмечается, что чрезмерное употребление соли является основной причиной повышения артериального давления, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
Взрослым рекомендуется употреблять не более 5-6 г соли в день. Исследования показали, что высокое потребление соли увеличивает риск инсульта на 23%, сердечно-сосудистых заболеваний на 14%.
