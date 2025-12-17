Ці зубні пасти вб'ють ваші зуби: несподіване відкрииття експерта

Багато українців цікавляться, яка зубна паста справді корисна, а які засоби можуть зашкодити здоров’ю ротової порожнини. Київський стоматолог Іван Кравцов у своєму TikTok-акаунті опублікував відео, де розповів про пасти, які він особисто ніколи б не використовував.

Фото: 24 Канал

За словами лікаря, на першому місці антирейтингу опинилася паста Marvis. Експерт пояснив, що цей продукт досить агресивний: ефект відбілювання досягається за рахунок поступового стирання емалі, що з часом шкодить зубам.

На другій позиції — Colgate MaxWhite. Кравцов зазначає, що паста надає лише тимчасовий блиск емалі, але може підвищувати чутливість зубів через велику кількість відбілювальних компонентів і піноутворювачів.

Третє місце зайняла Blend-a-med 3D White, яка через високу абразивність здатна пошкоджувати емаль та робити зуби чутливішими. Стоматолог наголосив, що щоденне використання такої пасти не рекомендується — для повсякденного догляду краще обирати продукти з індексом RDA до 80.

Четверту позицію зайняла Aquafresh, що містить мінімум активних компонентів і майже не впливає на здоров’я ясен.

На п’ятому місці опинився Parodontax Classic, у складі якого є абразивна сода, що з часом підвищує чутливість зубів.

Шосте місце дісталося Lacalut Basic. За словами Кравцова, паста містить діоксид титану — білий барвник, який вважають потенційно токсичним, а також піноутворювачі, що можуть накопичуватися в організмі та завдавати шкоди.

Стоматолог підкреслив, що абразиви, надлишок піноутворювачів, відбілювальні компоненти та токсичні барвники роблять пасту шкідливою. Вибираючи хороший продукт, слід уникати таких інгредієнтів, щоб забезпечити ефективний і безпечний догляд за зубами та яснами.

Як вже писали "Коментарі", зменшення кількості насичених жирів у щоденному раціоні, зокрема тих, що містяться у вершковому маслі та твердих сирах, не демонструє суттєвого впливу на рівень смертності або ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань у людей з низьким чи помірним ризиком проблем із серцем. Про це свідчать дані нового масштабного узагальнення клінічних досліджень, про яке повідомляє видання Daily Mail.