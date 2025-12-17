Эти зубные пасты убьют ваши зубы: неожиданное открытие эксперта

Многие украинцы интересуются, какая зубная паста действительно полезна, а какие средства могут повредить здоровью полости рта. Киевский стоматолог Иван Кравцов в своем TikTok-аккаунте опубликовал видео, где рассказал о пастах, которые он лично никогда бы не использовал.

Фото: 24 Канал

По словам врача, на первом месте антирейтинга оказалась паста Marvis. Эксперт объяснил, что этот продукт достаточно агрессивен: эффект отбеливания достигается за счет постепенного стирания эмали, что со временем вредит зубам.

На второй позиции – Colgate MaxWhite. Кравцов отмечает, что паста придает только временный блеск эмали, но может повышать чувствительность зубов из-за большого количества отбеливающих компонентов и пенообразователей.

Третье место заняла Blend-a-med 3D White, которая из-за высокой абразивности способна повреждать эмаль и делать зубы более чувствительными. Стоматолог подчеркнул, что ежедневное использование такой пасты не рекомендуется – для повседневного ухода лучше выбирать продукты с индексом RDA до 80.

Четвертую позицию заняла Aquafresh, содержащая минимум активных компонентов и почти не влияющая на здоровье десен.

На пятом месте оказался Parodontax Classic, в составе которого есть абразивная сода, со временем повышающая чувствительность зубов.

Шестое место досталось Lacalut Basic. По словам Кравцова, паста содержит диоксид титана — белый краситель, который считают потенциально токсичным, а также пенообразователи, которые могут накапливаться в организме и наносить вред.

Стоматолог подчеркнул, что абразивы, избыток пенообразователей, отбеливающие компоненты и токсичные красители делают пасту вредной. Выбирая хороший продукт, следует избегать таких ингредиентов, чтобы обеспечить эффективный и безопасный уход за зубами и десной.

