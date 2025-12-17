Сенсація: вчені шокували відкриттям про вплив вершкового масла і сиру на організм

Зменшення кількості насичених жирів у щоденному раціоні, зокрема тих, що містяться у вершковому маслі та твердих сирах, не демонструє суттєвого впливу на рівень смертності або ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань у людей з низьким чи помірним ризиком проблем із серцем. Про це свідчать дані нового масштабного узагальнення клінічних досліджень, про яке повідомляє видання Daily Mail.

Фото: з відкритих джерел

Огляд, опублікований у науковому журналі Annals of Internal Medicine, охопив результати 17 рандомізованих клінічних випробувань за участю понад 66 тисяч добровольців. Тривалість спостережень у цих дослідженнях становила не менше двох років, а в окремих випадках — до п’яти років.

Упродовж багатьох десятиліть насичені жири, що містяться у вершковому маслі, сирі, червоному м’ясі та промислово оброблених продуктах, вважалися одним із головних факторів ризику серцево-судинних хвороб. Саме тому в багатьох країнах, зокрема у Великій Британії, діють рекомендації обмежувати їх споживання до 20–30 грамів на день залежно від статі.

Втім, новий аналіз показав, що для людей без високого початкового ризику інфаркту чи інсульту скорочення частки насичених жирів у харчуванні не призводило до зменшення загальної смертності або кількості серцево-судинних подій протягом п’ятирічного періоду.

Вчені зазначають, що зниження споживання таких жирів справді супроводжувалося зменшенням рівня загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності, відомого як "поганий". Однак ці лабораторні зміни не завжди мали реальне клінічне значення для більшості учасників.

Натомість більш виражений позитивний ефект спостерігався серед людей із підвищеним кардіоваскулярним ризиком. У цій групі скорочення насичених жирів асоціювалося зі зменшенням кількості нефатальних інфарктів та інсультів, особливо тоді, коли їх замінювали поліненасиченими жирами, а не просто виключали з раціону.

