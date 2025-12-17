Сенсация: ученые шокировали открытием о влиянии сливочного масла и сыра на организм

Уменьшение количества насыщенных жиров в ежедневном рационе, в том числе содержащихся в сливочном масле и твердых сырах, не демонстрирует существенного влияния на уровень смертности или вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с низким или умеренным риском проблем с сердцем. Об этом свидетельствуют данные о новом масштабном обобщении клинических исследований, о котором сообщает издание Daily Mail.

Фото: из открытых источников

Обзор, опубликованный в научном журнале Annals of Internal Medicine, охватил результаты 17 рандомизированных клинических испытаний с участием более 66 тысяч добровольцев. Продолжительность наблюдений в этих исследованиях составляла не менее двух лет, а в отдельных случаях – до пяти лет.

На протяжении многих десятилетий насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, сыре, красном мясе и промышленно обработанных продуктах, считались одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому во многих странах, в частности, в Великобритании, действуют рекомендации ограничивать их потребление до 20–30 граммов в день в зависимости от пола.

Впрочем, новый анализ показал, что для людей без высокого исходного риска инфаркта или инсульта сокращение доли насыщенных жиров в питании не приводило к уменьшению общей смертности или количеству сердечно-сосудистых событий в течение пятилетнего периода.

Ученые отмечают, что снижение потребления таких жиров действительно сопровождалось уменьшением общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности, известного как "плохой". Однако, эти лабораторные изменения не всегда имели реальное клиническое значение для большинства участников.

Более выраженный положительный эффект наблюдался среди людей с повышенным кардиоваскулярным риском. В этой группе сокращение насыщенных жиров ассоциировалось с уменьшением количества нефатальных инфарктов и инсультов, особенно тогда, когда их заменяли полиненасыщенными жирами, а не просто исключали из рациона.

Как уже писали "Комментарии", в Украине зафиксирована новая вспышка ветряной оспы. Наибольшее количество случаев приходится на Ивано-Франковскую область — только за прошлую неделю медики зарегистрировали 109 новых больных.