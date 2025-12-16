Україною стрімко шириться небезпечна хвороба: термінове застереження лікарів

В Україні зафіксовано новий спалах вітряної віспи. Найбільша кількість випадків наразі припадає на Івано-Франківську область — лише за минулий тиждень медики зареєстрували 109 нових хворих.

Фото: з відкритих джерел

Вітрянка — це інфекційне вірусне захворювання, яке швидко передається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше ним хворіють діти, особливо в дитячих садках, школах та гуртках. Дорослі, які не перехворіли у дитинстві або не мають щеплення, також знаходяться у зоні ризику.

Симптоматика включає підвищену температуру, слабкість, головний біль та втрату апетиту. Пізніше на шкірі з’являється характерний сверблячий висип, який перетворюється на пухирці, що з часом лопаються й покриваються скоринками.

Медики наголошують, що при перших ознаках вітрянки потрібно звертатися до сімейного лікаря або педіатра. Самостійне лікування може бути небезпечним, особливо для дорослих і людей з ослабленим імунітетом, і може призвести до ускладнень.

Лікарі рекомендують уникати місць із великою кількістю людей, особливо у закритих приміщеннях, що знижує ризик зараження. Батькам слід уважно стежити за станом здоров’я дітей, оскільки вірус швидко поширюється в освітніх установах.

МОЗ нагадує, що найнадійніший спосіб захисту від вітрянки — вакцинація. Щеплення не входить до обов’язкового календаря, але доступне у приватних клініках і захищає як дітей, так і дорослих, які раніше не хворіли.

Моніторинг захворюваності ведеться по всіх регіонах. У разі подальшого зростання випадків не виключені додаткові заходи для запобігання поширенню хвороби.

