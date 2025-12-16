Що допоможе врятувати печінку після алкоголю: науковці здивували відкриттям

Китайські вчені досліджували вплив кисломолочних продуктів на організм після тривалого вживання алкоголю і дійшли висновку, що вони мають позитивний ефект на печінку. Про користь кефіру, йогурту та інших ферментованих молочних продуктів для травної системи було відомо давно, але науковці вирішили перевірити, чи поширюється цей вплив і на інші органи.

Фото: з відкритих джерел

Для експерименту дослідники використали лабораторних гризунів. Протягом тривалого часу мишам давали алкоголь, спостерігаючи за їхнім станом і фіксуючи зміни у функціонуванні організму. Після цього науковці замінили алкоголь у раціоні тварин на кефір, багатий на бактерії Lactobacillus rhamnosus, щоб оцінити його відновлювальні властивості.

Результати експерименту показали, що кисломолочна продукція не лише підтримує шлунково-кишковий тракт, а й сприяє відновленню печінки після пошкоджень, спричинених регулярним вживанням спиртного. Бактерії, що містяться у кефірі, допомагають зменшити накопичення жирових клітин у печінці та усунути часткові порушення функцій цього органу. Фахівці підкреслили, що регулярне включення ферментованих молочних продуктів у раціон може значно покращити стан печінки та зменшити наслідки токсичного впливу алкоголю.

Як вже писали "Коментарі", з віком стан кишківника часто погіршується, що підвищує ризик дефіциту поживних речовин і розвитку хронічного запалення. Проте правильні щоденні звички можуть значно підтримати здоров’я кишечника і полегшити процес травлення. Гастроентерологи радять людям старше 50 років включити у свій ранковий ритуал одну просту, але ефективну дію, повідомляє Parade.