Что поможет спасти печень после алкоголя: ученые удивили открытием

Китайские ученые исследовали влияние кисломолочных продуктов на организм после длительного употребления алкоголя и пришли к выводу, что они оказывают положительный эффект на печень. О пользе кефира, йогурта и других ферментированных молочных продуктов для пищеварительной системы было известно давно, но ученые решили проверить, распространяется ли это влияние и на другие органы.

Фото: из открытых источников

Для эксперимента исследователи использовали лабораторных грызунов. В течение длительного времени мышам давали алкоголь, наблюдая их состояние и фиксируя изменения в функционировании организма. После этого ученые заменили алкоголь в рационе животных кефиром, богатым бактериями Lactobacillus rhamnosus, чтобы оценить его восстановительные свойства.

Результаты эксперимента показали, что кисломолочная продукция не только поддерживает желудочно-кишечный тракт, но и способствует восстановлению печени после повреждений, вызванных регулярным употреблением спиртного. Бактерии, содержащиеся в кефире, помогают снизить накопление жировых клеток в печени и устранить частичные нарушения функций этого органа. Специалисты подчеркнули, что регулярное включение ферментированных молочных продуктов в рацион может значительно улучшить состояние печени и снизить последствия токсического воздействия алкоголя.

