Что поможет спасти печень после алкоголя: ученые удивили открытием
Что поможет спасти печень после алкоголя: ученые удивили открытием

Кисломолочные продукты помогают восстанавливать частичные повреждения печени, вызванные продолжительным употреблением алкоголя.

16 декабря 2025, 11:40
Китайские ученые исследовали влияние кисломолочных продуктов на организм после длительного употребления алкоголя и пришли к выводу, что они оказывают положительный эффект на печень. О пользе кефира, йогурта и других ферментированных молочных продуктов для пищеварительной системы было известно давно, но ученые решили проверить, распространяется ли это влияние и на другие органы.

Для эксперимента исследователи использовали лабораторных грызунов. В течение длительного времени мышам давали алкоголь, наблюдая их состояние и фиксируя изменения в функционировании организма. После этого ученые заменили алкоголь в рационе животных кефиром, богатым бактериями Lactobacillus rhamnosus, чтобы оценить его восстановительные свойства.

Результаты эксперимента показали, что кисломолочная продукция не только поддерживает желудочно-кишечный тракт, но и способствует восстановлению печени после повреждений, вызванных регулярным употреблением спиртного. Бактерии, содержащиеся в кефире, помогают снизить накопление жировых клеток в печени и устранить частичные нарушения функций этого органа. Специалисты подчеркнули, что регулярное включение ферментированных молочных продуктов в рацион может значительно улучшить состояние печени и снизить последствия токсического воздействия алкоголя.

Как уже писали "Комментарии", с возрастом состояние кишечника часто ухудшается, что повышает риск дефицита питательных веществ и развития хронического воспаления. Однако правильные ежедневные повадки могут значительно поддержать здоровье кишечника и облегчить процесс пищеварения. Гастроэнтерологи советуют людям старше 50 лет включить в свой утренний ритуал одно простое, но эффективное действие, сообщает Parade.



