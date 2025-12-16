Одна проста звичка продовжить життя після 50 років: лікарі ошелешили відкриттям

З віком стан кишківника часто погіршується, що підвищує ризик дефіциту поживних речовин і розвитку хронічного запалення. Проте правильні щоденні звички можуть значно підтримати здоров’я кишечника і полегшити процес травлення. Гастроентерологи радять людям старше 50 років включити у свій ранковий ритуал одну просту, але ефективну дію, повідомляє Parade.

Фото: з відкритих джерел

За словами гастроентеролога Діпи Шах, у міру старіння зменшується кількість корисних бактерій у кишечнику, водночас зростає кількість шкідливих мікроорганізмів. Також з віком організм виробляє менше травних ферментів, що підвищує ймовірність хронічного запалення. Як наслідок, люди можуть відчувати здуття живота, газоутворення, закрепи, печію, проблеми з перетравленням важливих речовин, таких як кальцій або вітамін B12, а також погіршення сну.

Гастроентерологи радять починати ранок не з кави, а зі склянки води. Доктор Лейбеліс Паділья наголошує, що вода після пробудження відновлює водний баланс організму, який може бути порушений під час сну. Кава, як відомо, має сечогінну дію і може посилювати зневоднення, тоді як вода сприяє нормальному травленню, запобігає закрепам, головним болям і втому.

Достатнє споживання води також допомагає організму ефективніше засвоювати поживні речовини, підтримує цілісність слизової оболонки кишечника і сприяє регулярному випорожненню. За словами Падільї, така звичка зменшує ризик здуття живота і неприємних відчуттів у травній системі.

Доктор Шах додає, що важливо правильно розраховувати час прийому води: рекомендується почекати приблизно 30 хвилин після пиття води, перш ніж випити каву. Цей проміжок часу дозволяє воді повноцінно вплинути на клітини організму, активуючи травний процес. Випита після цього кава буде менш агресивною для шлунка, створюючи захисний буфер проти кислоти, що міститься у напої. Завдяки такій простій ранковій звичці ризик виникнення печії та проблем зі шлунком протягом дня значно знижується.

