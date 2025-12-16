Одна простая привычка продлит жизнь после 50 лет: врачи ошарашили открытием

С возрастом состояние кишечника часто усугубляется, что повышает риск дефицита питательных веществ и развития хронического воспаления. Однако правильные ежедневные повадки могут значительно поддержать здоровье кишечника и облегчить процесс пищеварения. Гастроэнтерологи советуют людям старше 50 лет включить в свой утренний ритуал одно простое, но эффективное действие, сообщает Parade.

По словам гастроэнтеролога Дипы Шах, по мере старения уменьшается количество полезных бактерий в кишечнике, в то же время растет количество вредных микроорганизмов. Также с возрастом организм производит меньше пищеварительных ферментов, что повышает вероятность хронического воспаления. Как следствие, люди могут испытывать вздутие живота, газообразование, запора, изжогу, проблемы с перевариванием важных веществ, таких как кальций или витамин B12, а также ухудшение сна.

Гастроэнтерологи советуют начинать утро не с кофе, а со стакана воды. Доктор Лейбелис Падилья отмечает, что вода после пробуждения восстанавливает водный баланс организма, который может быть нарушен во время сна. Кофе, как известно, оказывает мочегонное действие и может усиливать обезвоживание, тогда как вода способствует нормальному пищеварению, предотвращает запоры, головные боли и усталость.

Достаточное потребление воды также помогает организму эффективнее усваивать питательные вещества, поддерживает целостность слизистой кишечника и способствует регулярному стулу. По словам Падильи, такая привычка уменьшает риск вздутия живота и неприятных ощущений в пищеварительной системе.

Доктор Шах добавляет, что важно правильно рассчитывать время приёма воды: рекомендуется подождать примерно 30 минут после питья воды, прежде чем выпить кофе. Этот промежуток времени позволяет воде полноценно повлиять на клетки организма, активируя пищеварительный процесс. Выпитый после этого кофе будет менее агрессивным для желудка, создавая защитный буфер против кислоты, содержащейся в напитке. Благодаря такой простой утренней привычке риск возникновения изжоги и проблем с желудком в течение дня значительно снижается.

