Ніколи не їжте це натщесерце: названо продукти, які вбивають ваш шлунок

Коли з’являється відчуття голоду, особливо зранку або після напруженого дня, легко потягнутися до першої-ліпшої їжі. Однак такий підхід може негативно позначитися на роботі травної системи. Фахівці радять уважно ставитися до того, що ви вживаєте на порожній шлунок, адже деякі продукти здатні викликати подразнення слизової та проблеми з травленням. Видання Real Simple склало перелік із восьми продуктів, яких краще уникати натщесерце.

Фото: з відкритих джерел

Кава.

Випита одразу після пробудження міцна чорна кава може спровокувати дискомфорт у шлунку. Кофеїн стимулює вироблення шлункової кислоти та може послаблювати клапан між стравоходом і шлунком. Це підвищує ризик печії, нудоти й здуття. Щоб пом’якшити дію напою, фахівці радять перед кавою з’їсти щось поживне — наприклад, яйце або продукт із корисними жирами.

Гострі страви.

Якщо організм не звик до пряної їжі, вживання її на порожній шлунок може призвести до болю в животі та розладів травлення. Активні речовини у спеціях подразнюють рецептори шлунково-кишкового тракту, змушуючи організм швидше виводити подразник, що іноді супроводжується діареєю.

Солодке.

Починати день із десертів — не найкраща ідея. Цукор на порожній шлунок викликає різкий стрибок глюкози в крові, за яким швидко настає спад енергії. Крім того, солодощі можуть спричиняти кишковий дискомфорт. Краще спершу обирати продукти з клітковиною.

Чай із кофеїном.

Чорний і навіть зелений чай здатні підвищувати кислотність шлунка, якщо пити їх натщесерце. Це може викликати печію або неприємні відчуття. Натомість трав’яні чаї без кофеїну зазвичай не подразнюють слизову.

Йогурт.

Попри користь пробіотиків, йогурт на порожній шлунок підходить не всім. У людей із чутливим травленням молочна кислота може викликати підвищену кислотність і дискомфорт. Краще вживати йогурт після основного прийому їжі.

Газовані напої.

Бульбашки вуглекислого газу створюють додатковий тиск у шлунку, що може призводити до здуття та відрижки. Солодка газована вода також різко підвищує рівень цукру в крові, провокуючи швидку втрату енергії.

Жирна смажена їжа.

Страви на кшталт картоплі фрі або смаженої курки довго перетравлюються й стимулюють надмірне вироблення кислоти. Це може викликати біль і важкість. Поєднання такої їжі з вуглеводами допомагає зменшити негативний вплив.

Цитрусові та соки.

Апельсини, грейпфрути й свіжі соки містять багато кислоти, яка може подразнювати слизову шлунка, особливо у людей зі схильністю до печії. Вживання їх разом із нейтральними продуктами допомагає знизити ризик дискомфорту.

