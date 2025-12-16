Никогда не ешьте это натощак: названы продукты, которые убивают ваш желудок

Когда появляется чувство голода, особенно утром или после напряженного дня, легко потянуться к любой еде. Однако такой подход может отрицательно сказаться на работе пищеварительной системы. Специалисты советуют внимательно относиться к тому, что вы употребляете в пустой желудок, ведь некоторые продукты способны вызвать раздражение слизистой и проблемы с пищеварением. Издание Real Simple составило перечень из восьми продуктов, которых лучше избегать натощак.

Кофе.

Выпитый сразу после пробуждения крепкий черный кофе может спровоцировать дискомфорт в желудке. Кофеин стимулирует выработку желудочной кислоты и может ослаблять клапан между пищеводом и желудком. Это повышает риск изжоги, тошноты и вздутия. Чтобы смягчить действие напитка, специалисты советуют перед кофе съесть что-нибудь питательное – например, яйцо или продукт с полезными жирами.

Острые блюда.

Если организм не привык к пряной пище, употребление ее в пустой желудок может привести к боли в животе и расстройствам пищеварения. Активные вещества в специях раздражают рецепторы желудочно-кишечного тракта, заставляя организм быстрее выводить раздражитель, иногда сопровождающийся диареей.

Сладкое.

Начинать день с десертов – не самая лучшая идея. Сахар на пустой желудок вызывает резкий скачок глюкозы в крови, за которым быстро следует спад энергии. Кроме того, сладости могут вызвать кишечный дискомфорт. Лучше сначала выбирать продукты с клетчаткой.

Чай с кофеином.

Черный и даже зеленый чай способны повышать кислотность желудка, если пить их натощак. Это может вызвать изжогу или неприятные ощущения. Травяные чаи без кофеина обычно не раздражают слизистую.

Йогурт.

Несмотря на пользу пробиотиков, йогурт на пустой желудок подходит не всем. У людей с чувствительным пищеварением молочная кислота может вызвать повышенную кислотность и дискомфорт. Лучше употреблять йогурт после основного приема пищи.

Газированные напитки.

Пузырьки углекислого газа создают дополнительное давление в желудке, что может приводить к вздутию и отрыжке. Сладкая газировка также резко повышает уровень сахара в крови, провоцируя быструю потерю энергии.

Жирная жареная еда.

Блюда типа картофеля фри или жареной курицы долго перевариваются и стимулируют чрезмерную выработку кислоты. Это может вызвать боль и тяжесть. Сочетание такой пищи с углеводами помогает снизить негативное влияние.

Цитрусовые и соки.

Апельсины, грейпфруты и свежие соки содержат много кислоты, которая может раздражать слизистую желудка, особенно у людей со склонностью к изжоге. Употребление их вместе с нейтральными продуктами помогает снизить риск дискомфорта.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что наш кишечник функционирует лучше всего, когда получает правильную комбинацию пробиотиков, пребиотиков и достаточное количество клетчатки. Эти элементы работают вместе, поддерживая баланс микробиоты – экосистемы бактерий, от которой зависит не только пищеварение, но и иммунитет, здоровье кожи и даже настроение.