Украиной стремительно распространяется опасная болезнь: срочная оговорка врачей

Минздрав сообщает о стремительном росте случаев ветрянки

16 декабря 2025, 15:10
В Украине зафиксирована новая вспышка ветряной оспы. Наибольшее количество случаев приходится на Ивано-Франковскую область — только за прошлую неделю медики зарегистрировали 109 новых больных.

Ветрянка – это инфекционное вирусное заболевание, которое быстро передается воздушно-капельным путем. Чаще всего им болеют дети, особенно в детских садах, школах и кружках. Взрослые, не переболевшие в детстве или не имеющие прививки, также находятся в зоне риска.

Симптоматика включает повышенную температуру, слабость, головные боли и потерю аппетита. Позже на коже появляется характерная зудящая сыпь, которая превращается в пузырьки, которые со временем лопаются и покрываются корочками.

Медики отмечают, что при первых признаках ветрянки нужно обращаться к семейному врачу или педиатру. Самостоятельное лечение может быть опасно, особенно для взрослых и людей с ослабленным иммунитетом, и может привести к осложнениям.

Врачи рекомендуют избегать мест с большим количеством людей, особенно в закрытых помещениях, что снижает риск заражения. Родителям следует внимательно следить за состоянием здоровья детей, поскольку вирус быстро распространяется в образовательных учреждениях.

Минздрав напоминает, что самый надежный способ защиты от ветрянки – вакцинация. Прививка не входит в обязательный календарь, но доступна в частных клиниках и защищает как детей, так и взрослых, ранее не болевших.

Мониторинг заболеваемости проводится по всем регионам. В случае дальнейшего роста случаев не исключены дополнительные меры по предотвращению распространения болезни.

