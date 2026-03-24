Ці поширені звички “вбивають” печінку

Печінка — один з найважливіших органів, який відповідає за детоксикацію, метаболізм та збереження поживних речовин. Лікарі радять уважно проаналізувати спосіб життя та змінити його за потреби, щоб зберегти здоров’я печінки.

ТОП звичок, які “вбивають” печінку:

Алкоголь — надмірне вживання алкоголь називають головною загрозою здоров’ю печінки. Постійний вплив токсинів викликає запалення, а з часом призводить до утворення рубцевої тканини. Це може перерости у цироз, коли нормальна структура органа замінюється фіброзом. Такі зміни значно знижують функціональність печінки.

Неправильне харчування — раціон з високим вмістом насичених жирів, цукру та ультраоброблених продуктів сприяє розвитку жирової хвороби печінки. Цей стан може прогресувати до запалення та фіброзу. І так високі ризики посилюють ожиріння та малорухливий спосіб життя.

Ліки та самостійне лікування — надмірне або неправильне використання медикаментів, зокрема парацетамолу, часто призводить до гострої печінкової недостатності. Самолікування без контролю лікаря може призвести до небезпечних наслідків, адже печінка активно переробляє більшість фармакологічних речовин.

Недосипання та хронічний стрес — регулярний брак сну та постійний стрес погіршують метаболічні процеси. Це може призводити до накопичення жиру в печінці та зниження її здатності до регенерації. Порушення режиму відпочинку поступово виснажує печінку.

Малорухливий спосіб життя — фізична активність забезпечує нормальний обмін речовин. Її відсутність сприяє розвитку ожиріння та інсулінорезистентності, що напряму пов’язано з ризиком жирової хвороби печінки. Регулярні вправи знижують навантаження на орган та покращують його функції.

