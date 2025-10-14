Вчені назвали овочі, які вилікують печінку

Рубрики
Прості та поширені овочі можуть покращити здоров'я печінки навіть захворювання, спричинене вживанням фруктози.
Вживання великої кількості фруктози може призвести до пошкодження печінки, сприяючи накопиченню жиру. Особливо небезпечна фруктоза у вигляді доданого цукру в оброблених продуктах, таких як безалкогольні напої.
Вчені, за результатами дослідження, з'ясували, що збільшення кількості харчових волокон може змінити кишкові бактерії таким чином, що це захистить печінку від пошкоджень та захворювань, пов'язаних з цукром.
За даними вчених, споживання харчових волокон під назвою інулін, яких багато в овочах, змінює бактерії в кишківнику, сприяючи споживанню шкідливої харчової фруктози. Такі дані оприлюднив автор дослідження з Каліфорнійського університету в Ірвайні Чолсун Джанг.
До овочів з високим вмістом інуліну належать топінамбур, корінь цикорію, цибуля-порей, спаржа, часник та цибуля. Інулін також міститься в пшеничному борошні та висівках, ячмені та житі.
