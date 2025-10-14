Вчені назвали овочі, які вилікують печінку

Прості та поширені овочі можуть покращити здоров'я печінки навіть захворювання, спричинене вживанням фруктози.

Проблеми з печінкою. Ілюстративне фото

Вживання великої кількості фруктози може призвести до пошкодження печінки, сприяючи накопиченню жиру. Особливо небезпечна фруктоза у вигляді доданого цукру в оброблених продуктах, таких як безалкогольні напої.

“Це може призвести до форми жирової хвороби печінки, яка характеризується запаленням, рубцюванням і потенційно навіть цирозом печінки, пише видання Independent. За словами дослідників, цей тип захворювання печінки особливо важко діагностувати через відсутність значного збільшення ваги у пацієнтів. Цей стан, своєю чергою, як показали попередні дослідження, може призвести до серцевих захворювань, якщо його не лікувати”, — йдеться у повідомленні.

Вчені, за результатами дослідження, з'ясували, що збільшення кількості харчових волокон може змінити кишкові бактерії таким чином, що це захистить печінку від пошкоджень та захворювань, пов'язаних з цукром.

За даними вчених, споживання харчових волокон під назвою інулін, яких багато в овочах, змінює бактерії в кишківнику, сприяючи споживанню шкідливої ​​харчової фруктози. Такі дані оприлюднив автор дослідження з Каліфорнійського університету в Ірвайні Чолсун Джанг.

До овочів з високим вмістом інуліну належать топінамбур, корінь цикорію, цибуля-порей, спаржа, часник та цибуля. Інулін також міститься в пшеничному борошні та висівках, ячмені та житі.

