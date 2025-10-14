Ученые назвали овощи, которые вылечат печень

Простые и распространенные овощи могут улучшить здоровье печени, даже заболевание, вызванное употреблением фруктозы.

Употребление большого количества фруктозы может привести к повреждению печени, способствуя накоплению жира. Особенно опасна фруктоза в виде добавленного сахара в обработанных продуктах, таких как безалкогольные напитки.

"Это может привести к форме жировой болезни печени, которая характеризуется воспалением, рубцеванием и потенциально даже циррозом печени, пишет издание Independent. По словам исследователей, этот тип заболевания печени особенно трудно диагностировать из-за отсутствия значительного увеличения веса у пациентов. Это состояние, в свою очередь, как показали предыдущие исследования, может привести к сердечным заболеваниям, если его не лечить”, — говорится в сообщении.

Ученые по результатам исследования выяснили, что увеличение количества пищевых волокон может изменить кишечные бактерии таким образом, что это защитит печень от повреждений и заболеваний, связанных с сахаром.

По данным ученых, потребление пищевых волокон под названием инулин, которых много в овощах, изменяет бактерии в кишечнике, способствуя потреблению вредной пищевой фруктозы. Такие данные обнародовал автор исследования из Калифорнийского университета в Ирвайне Чолсун Джанг.

К овощам с высоким содержанием инулина относятся топинамбур, корень цикория, лук-порей, спаржа, чеснок и лук. Инулин также содержится в пшеничной муке и отрубях, ячмене и ржи.

