Эти распространенные привычки "убивают" печень

Печень – один из важнейших органов, отвечающий за детоксикацию, метаболизм и сохранение питательных веществ. Врачи советуют внимательно проанализировать образ жизни и изменить его при необходимости, чтобы сохранить здоровье печени.

ТОП привычек, которые "убивают" печень:

Алкоголь – чрезмерное употребление алкоголя называют главной угрозой здоровью печени. Постоянное воздействие токсинов вызывает воспаление, а со временем приводит к образованию рубцовой ткани. Это может перерасти в цирроз, когда нормальная структура органа заменяется фиброзом. Такие конфигурации существенно понижают функциональность печени.

Неправильное питание – рацион с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и ультраобработанных продуктов способствует развитию жировой болезни печени. Это состояние может прогрессировать к воспалению и фиброзу. И так высокие риски усугубляют ожирение и малоподвижный образ жизни.

Лекарство и самостоятельное лечение – чрезмерное или неправильное использование медикаментов, в частности парацетамола, часто приводит к острой печеночной недостаточности. Самолечение без контроля врача может привести к опасным последствиям, ведь печень активно перерабатывает большинство фармакологических веществ.

Недосыпание и хронический стресс – регулярная нехватка сна и постоянный стресс усугубляют метаболические процессы. Это может приводить к накоплению жира в печени и снижению ее способности к регенерации. Нарушение режима отдыха постепенно истощает печень.

Малоподвижный образ жизни – физическая активность обеспечивает нормальный обмен веществ. Ее отсутствие способствует развитию ожирения и инсулинорезистентности, что напрямую связано с риском печени. Регулярные упражнения снижают нагрузку на орган и улучшают его функции.

