Ці 5 продуктів викликають мігрень: подумайте, що їсте

До потенційних "тригерів" відносяться шоколад, алкоголь і навіть кава.

Мігрень. Фото: із відкритих джерел

В Американському медичному журналі йдеться, що при надмірному або регулярному споживанні кофеїну (особливо більше 200-300 мг/день, тобто понад 2-3 чашки кави) може виникати залежність.

Різке зниження або пропускання звичної дози викликає синдром відміни, у тому числі головний біль або мігрень. У деяких людей навіть разове перевищення звичної дози може спровокувати напад через судинні ефекти (спочатку звуження, потім розширення судин мозку).

Люди, які страждають на мігрень, відзначають сильний зв'язок між вживанням алкоголю та його симптомами. Етанол викликає розширення судин, що може запускати біль у людей зі схильністю до мігрені. Алкоголь також має діуретичний ефект, що посилює біль голови.

Якщо у вас є схильність до мігрені, необхідно: уникати алкоголю; не змішувати різноманітні напої; пити достатньо води; не вживати алкоголю натще.

Аспартам – це штучний підсолоджувач (Е951), який приблизно солодший за цукор, але містить менше калорій. Дослідження, опубліковане в журналі Diet and Headache, показало, що продукти харчування та напої, що містять штучний підсолоджувач аспартам, посилюють симптоми та частоту мігрені.

Якщо є мігрень, варто почати зі стевії чи еритриту – вони мають кращу переносимість. Перевіряйте етикетки: навіть "sugar-free" продукти можуть містити аспартам або суміші підсолоджувачів.

Тирамін і теобромін — біоактивні речовини, що містяться в какао, можуть впливати на судини головного мозку та вивільнення нейромедіаторів (серотоніну, дофаміну), що іноді провокує мігрень.

Кофеїн у шоколаді, особливо темному, може сприяти як нападу, так і тимчасово полегшувати біль залежно від дози та індивідуальної чутливості. Різке підвищення, а потім зниження рівня глюкози в крові також може стати фактором запуску мігрені.

Тирамін — амінокислота, яка природно міститься в організмі людини, а також у багатьох продуктах харчування, може викликати мігрень у деяких людей.

До продуктів, що містять велику кількість тираміну, включають: витримані сири, такі як блакитний, бри, горгонзолу, фета, чеддер, ферментовані продукти, включаючи квашену капусту, кімчі та місо, в'ялене, копчене або мариноване м'ясо і риба, такі як копчений ні, дріжджі та глутамат натрію.

