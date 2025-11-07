Эти 5 продуктов вызывают мигрень: задумайтесь, что едите

К потенциальным "триггерам" относятся шоколад, алкоголь и даже кофе.

Мигрень. Фото: из открытых источников

В Американском медицинском журнале говорится, что при чрезмерном или регулярном потреблении кофеина (особенно более 200-300 мг/день, то есть более 2-3 чашек кофе) может возникать зависимость.

Резкое снижение или пропуск привычной дозы вызывает синдром отмены, в том числе головную боль или мигрень. У некоторых людей даже разовое превышение привычной дозы может спровоцировать приступ из-за сосудистых эффектов (сначала сужение, затем расширение сосудов мозга).

Люди, страдающие мигренью, отмечают сильную связь между употреблением алкоголя и его симптомами. Этанол вызывает расширение сосудов, что может запускать боль у людей со склонностью к мигрени. Алкоголь также имеет диуретический эффект, что усиливает головную боль.

Если у вас есть склонность к мигрени, то необходимо: избегать алкоголя; не смешивать различные напитки; пить достаточно воды; не употреблять алкоголь натощак.

Аспартам – это искусственный подсластитель (Е951), который примерно слаще сахара, но содержит меньше калорий. Исследование, опубликованное в журнале Diet and Headache, показало, что продукты питания и напитки, содержащие искусственный подсластитель аспартам, усиливают симптомы и частоту мигрени.

Если есть мигрень, стоит начать со стевии или эритрита — они имеют лучшую переносимость. Проверяйте этикетки: даже "sugar-free" продукты могут содержать аспартам или смеси подсластителей.

Тирамин и теобромин — биоактивные вещества, содержащиеся в какао, могут влиять на сосуды головного мозга и высвобождение нейромедиаторов (серотонина, дофамина), что иногда провоцирует мигрень.

Кофеин в шоколаде, особенно темном, может как способствовать приступу, так и временно облегчать боль в зависимости от дозы и индивидуальной чувствительности. Резкое повышение, а затем падение уровня глюкозы в крови также может стать фактором запуска мигрени.

Тирамин — аминокислота, которая естественным образом содержится в организме человека, а также во многих продуктах питания, может вызывать мигрень у некоторых людей.

К продуктам, содержащим большое количество тирамина, включают: выдержанные сыры, такие как голубой, бри, горгонзола, фета, чеддер, ферментированные продукты, включая квашеную капусту, кимчи и мисо, вяленое, копченое или маринованное мясо и рыба, такие как копченый лосось, алкоголь, продукты, содержащие нитраты, сульфаты, концентрированные дрожжи и глутамат натрия.

