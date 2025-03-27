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Сыр может вызвать мигрень и другие проблемы со здоровьем: причины

Сыр может навредить здоровью: кто в зоне риска

27 марта 2025, 17:41
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Кречмаровская Наталия

Сыр – это популярный молочный продукт, богатый кальцием, белком и другими питательными веществами. Однако его употребление может быть опасным для некоторых людей. Причиной врачи называют высокое содержание насыщенных жиров, лактозы и других ингредиентов. Портал "Комментарии" рассказывает, кому не стоит употреблять сыр, чтобы не навредить здоровью.

Сыр может вызвать мигрень и другие проблемы со здоровьем: причины

Иллюстративное фото

Люди с непереносимостью лактозы

Лактоза – это сахар, содержащийся в молоке. Люди с непереносимостью лактозы не могут ее переваривать, что приводит к таким симптомам, как вздутие живота, газообразование, диарея и боль в животе.

Люди с аллергией на молочный белок (казеин)

Казеин – это основной белок, содержащийся в молоке. Аллергия на казеин может вызвать такие симптомы как крапивница, отек, затрудненное дыхание и анафилаксия.

Люди с высоким уровнем холестерина

Творог содержит много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина в крови.

Люди с заболеваниями почек

Некоторые виды сыра содержат много натрия, который может оказать негативное влияние на работу почек.

Люди с мигренью

Некоторые виды сыра, такие как выдержанные сыры, содержат тирамин – вещество, которое может вызвать мигрень.

Люди с ожирением

Сыр – калорийный продукт, который может способствовать увеличению веса.

Чтобы минимизировать вредное воздействие на организм, следует выбирать сыр с низким содержанием:

  • лактозы – некоторые виды сыра, такие как чеддер, пармезан и швейцарский сыр, содержащие меньше лактозы, чем другие.

  • жира – сыры с низким содержанием жира содержат меньше насыщенных жиров.

  • натрия – сыры с низким содержанием натрия содержат меньше натрия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, почему вреден чай в пакетиках.




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