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Ці 5 ознак не можна ігнорувати: вашому тілу та мозку терміново потрібен відпочинок

Недостатня тривалість сну залишається однією з головних причин хронічної втоми

23 червня 2026, 10:30
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Кравцев Сергей

Регулярне недосипання як знижує працездатність, а й негативно впливає фізичне і психічне здоров'я.

Ці 5 ознак не можна ігнорувати: вашому тілу та мозку терміново потрібен відпочинок

Сон. Фото: із відкритих джерел

Не можете зосередитися на тому, що читаєте чи дивіться

Проблеми з концентрацією уваги одна із найпоширеніших ознак недостатнього сну. Навіть затяті читачі можуть зіткнутися з необхідністю перечитувати сторінку кілька разів, коли їм не вистачає сну.

Частина мозку, яка відіграє у пам'яті, залежить від сну для належного функціонування. Коли ви не отримуєте достатньо сну, активність знижується.

Це призводить до того, що мозок не може сприймати те, що ви читаєте чи бачите та імпортувати це у короткочасну пам'ять.

Поганий настрій

Поганий сон може безпосередньо впливати на емоційне регулювання. Недостатність сну може призвести до постійного відчуття пригніченості, дратівливості та тривоги.

Тоді мозок менш здатний справлятися зі стресом та ефективно обробляти емоції. Ці зміни можуть відбуватися навіть після кількох ночей поганого сну і часто стають помітнішими, оскільки втрата сну з часом накопичується.

Ви робите прості помилки

Зниження уваги є одним із негайних наслідків недостатнього сну. Іноді втрата концентрації може виявлятись як проста помилка в електронному листі.

В інших випадках це може призвести до помилок, які можуть бути відверто небезпечними, особливо коли вони трапляються під час керування автомобілем, роботи з важкою технікою або виконання інших відповідальних завдань.

Більш забудькуваті, ніж зазвичай

Якщо ви втрачаєте ключі або забуваєте про зустрічі, причиною може бути нестача сну. Недосипання може вплинути на консолідацію пам'яті.

Сон відіграє ключову роль організації та зберіганні спогадів, тому, коли сон обмежений, мозку важче зберігати і згадувати інформацію.

Важко підбирати слова або стежити за розмовами

Якщо ви не висипаєтеся, у вас можуть виникати труднощі у звичайній розмові, наприклад, ви можете не пам'ятати імена або втрачаєте концентрацію, коли інша людина говорить.

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Джерело: https://www.health.com/cognitive-signs-sleep-deprivation-11985811
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