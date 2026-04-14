Ваш сон сигнализирует о страшной болезни: это открытие медиков вас точно шокирует

Привычки сна оказывают непосредственное влияние на состояние мозга, поэтому длительные или системные нарушения сна могут быть не просто дискомфортом, а сигналом о более глубоких проблемах, в частности риске деменции. Специалисты отмечают: эта тема активно исследуется, и есть доказательства связи между качеством сна и когнитивным здоровьем.

Особую роль играет глубокий сон, во время которого восстанавливается мозг. Если эта фаза сокращается, то повышается вероятность развития нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, ночью активируется так называемая глимфатическая система, очищающая мозг от токсинов, в частности, белка бета-амилоида, связанного с развитием деменции. Если цикл сна нарушается, этот процесс может работать хуже.

Сон также критически важен для памяти. Ночью происходит закрепление информации, и любые сбои могут привести к ее ухудшению. На ранних этапах деменции часто меняется циркадный ритм, из-за чего человек путает денно и нощно, чувствует дезориентацию и эмоциональную нестабильность.

Есть несколько симптомов, которые могут вызвать беспокойство. В частности, это сильная бессонница, частые ночные пробуждения и дневная сонливость. Также стоит обратить внимание на смещение режима – когда человек спит днем и не может заснуть ночью. Еще одно тревожное проявление – активное поведение во время сна, когда человек может двигаться, кричать или даже резко просыпаться. Отдельно выделяют и ночное блуждание, сопровождающееся спутанностью сознания.

В то же время врачи отмечают: сами по себе проблемы со сном не являются прямым подтверждением деменции. Но если они становятся регулярными и сопровождаются ухудшением памяти или трудностями в повседневной жизни, следует обратиться к специалисту. Своевременная консультация поможет выявить причину и предотвратить серьезные последствия.

