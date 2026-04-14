logo_ukra

BTC/USD

74203

ETH/USD

2356.5

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Ваш сон сигналізує про страшну хворобу: це відкриття медиків вас тточно шокує
commentss НОВИНИ Всі новини

Ваш сон сигналізує про страшну хворобу: це відкриття медиків вас тточно шокує

Важливо розуміти, що порушення сну не завжди свідчать про наявність деменції

14 квітня 2026, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Звички сну безпосередньо впливають на стан мозку, тому тривалі або системні порушення сну можуть бути не просто дискомфортом, а сигналом про глибші проблеми, зокрема ризик деменції. Фахівці зазначають: ця тема активно досліджується, і вже є докази зв’язку між якістю сну та когнітивним здоров’ям.

Фото: з відкритих джерел

Особливу роль відіграє глибокий сон, під час якого мозок відновлюється. Якщо ця фаза скорочується, підвищується ймовірність розвитку нейродегенеративних захворювань. Крім того, уночі активується так звана глімфатична система, що очищає мозок від токсинів, зокрема білка бета-амілоїду, пов’язаного з розвитком деменції. Якщо цикл сну порушується, цей процес може працювати гірше.

Сон також критично важливий для пам’яті. Саме вночі відбувається закріплення інформації, і будь-які збої можуть призвести до її погіршення. На ранніх етапах деменції часто змінюється циркадний ритм, через що людина плутає день і ніч, відчуває дезорієнтацію та емоційну нестабільність.

Є кілька симптомів, які можуть викликати занепокоєння. Зокрема, це сильне безсоння, часті нічні пробудження та денна сонливість. Також варто звернути увагу на зміщення режиму — коли людина спить вдень і не може заснути вночі. Ще один тривожний прояв — активна поведінка під час сну, коли людина може рухатися, кричати чи навіть різко прокидатися. Окремо виділяють і нічне блукання, що супроводжується сплутаністю свідомості.

Водночас лікарі наголошують: самі по собі проблеми зі сном не є прямим підтвердженням деменції. Але якщо вони стають регулярними та супроводжуються погіршенням пам’яті чи труднощами в повсякденному житті, варто звернутися до спеціаліста. Своєчасна консультація допоможе виявити причину та запобігти серйозним наслідкам.

"Коментарі" вже писали, що часті простудні захворювання можуть перетворити життя на нескінченну боротьбу за здоров’я. Коли людина постійно хворіє, її дні, здається, проходять у лікуванні, а не у повноцінному житті. Щоб зрозуміти, чому це відбувається і як зміцнити імунітет, сімейна лікарка Неха Вяс з Cleveland Clinic пояснює основні причини та надає поради для покращення здоров'я.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини