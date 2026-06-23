Эти 5 признаков нельзя игнорировать: вашему телу и мозгу срочно нужен отдых

Регулярное недосыпание не только снижает работоспособность, но и негативно влияет на физическое и психическое здоровье.

Сон. Фото: из открытых источников

Не можете сосредоточиться на том, что читаете или смотрите

Трудности с концентрацией внимания являются одним из самых распространенных признаков недостаточного сна. Даже заядлые читатели могут столкнуться с необходимостью перечитывать страницу несколько раз, когда им не хватает сна.

Часть мозга, которая играет важную роль в памяти, зависит от сна для надлежащего функционирования. Когда вы не получаете достаточно сна, активность снижается.

Это приводит к тому, что мозг не может воспринимать то, что вы читаете или видите и импортировать это в кратковременную память.

Плохое настроение

Плохой сон может напрямую влиять на эмоциональную регуляцию. Недостаточность сна может привести к постоянному ощущению подавленности, раздражительности и тревоги.

Тогда мозг менее способен справляться со стрессом и эффективно обрабатывать эмоции. Эти изменения могут происходить даже после нескольких ночей плохого сна и часто становятся более заметными, поскольку потеря сна со временем накапливается.

Вы делаете простые ошибки

Снижение внимания является одним из самых немедленных последствий недостаточного сна. Иногда потеря концентрации может проявляться как простая ошибка в электронном письме.

В других случаях это может привести к ошибкам, которые могут быть откровенно опасными, особенно когда они случаются во время управления автомобилем, работы с тяжелой техникой или выполнения других ответственных задач.

Более забывчивы, чем обычно

Если вы теряете ключи или забываете о встречах, причиной может быть недостаток сна. Недосыпание может оказать особенно негативное влияние на консолидацию памяти.

Сон играет ключевую роль в организации и хранении воспоминаний, поэтому, когда сон ограничен, мозгу труднее хранить и вспоминать информацию.

Трудно подбирать слова или следить за разговорами

Если вы не высыпаетесь, у вас могут возникать трудности в обычном разговоре, например, вы можете не помнить имена или теряете концентрацию, когда другой человек говорит.

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