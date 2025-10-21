Ці 5 навичок прискорюють старіння: чи є якась у вас

Ряд звичок поступово погіршують стан шкіри, серця та мозку, змушуючи тіло старіти швидше.

Звички. Фото: із відкритих джерел

Перша з них ніколи не брати вихідних. Доктор медичних наук Кавін Містрі розповів, що хронічна понаднормова робота активує симпатичну нервову систему, що призводить до виснаження, розладів настрою та ослаблення імунітету.

Експерт рекомендує щодня по обіді виділяти 15 хвилин на відпочинок. Все тому, що постійне навантаження підвищує рівень кортизолу – гормону стресу. Довготривале підвищення кортизолу пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, проблемами зі сном та ослабленням імунітету.

Друга звичка – зневоднення. Багато людей перебувають у стані хронічного зневоднення легкого ступеня. Це впливає на функцію мозку, детоксикацію та змащування суглобів.

Згодом хронічне зневоднення сприяє втомі, старінню шкіри, проблемам із нирками та зниженню стійкості до стресових факторів.

Третя звичка – надто часте носіння навушників.

Тривале використання навушників може відірвати вас від сенсорного середовища та перевантажити слухову систему, що призводить до надмірної стимуляції та втоми уваги.

Цей постійний вплив обмежує здатність мозку переходити у стан спокою та регенерації.

Занадто часто використання навушників також може негативно вплинути на поставу, здавлювати нерви, зменшувати кровотік до мозку та погіршувати дихальну функцію. Це може спричинити "затуманене мислення".

Четверта звичка – перепустка силових тренувань.

М'язи є критичним маркером здорового старіння. Втрата м'язової маси та сили може уповільнити метаболізм, збільшити накопичення жиру та знизити чутливість до інсуліну.

Доктор медичних наук пояснив, що м'язи виробляють потужні протизапальні сполуки, які покращують здоров'я мозку та імунну стійкість. Без силових тренувань організм стає метаболічно млявим, а ризик слабкості, падіння і навіть когнітивного зниження значно зростає.

Намагайтеся щоранку приділяти час 10-хвилинному тренуванню.

П'ята звичка – стрес. Хронічний стрес пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями, розладами травлення та ослабленням імунної системи.

Стрес також може прискорити старіння клітин та збільшити ризик хронічних захворювань, пов'язаних зі старінням.

Спробуйте включити медитацію або вправи на глибоке дихання. Посвята цьому лише 5-10 хвилин на день може значно знизити рівень стресу та покращити загальний стан здоров'я.

