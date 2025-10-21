logo

Эти 5 привычек ускоряют старение: есть ли какая-то у вас
Эти 5 привычек ускоряют старение: есть ли какая-то у вас

Многие привычные действия, которые кажутся безопасными, могут ускорять процессы старения организма

21 октября 2025, 09:31
Ряд привычек постепенно ухудшают состояние кожи, сердца и мозга, заставляя тело стареть быстрее.

Эти 5 привычек ускоряют старение: есть ли какая-то у вас

Привычки. Фото: из открытых источников

Первая из них – никогда не брать выходных. Доктор медицинских наук Кавин Мистри рассказал, что хроническая сверхурочная работа активирует симпатическую нервную систему, что приводит к истощению, расстройствам настроения и ослаблению иммунитета.

Эксперт рекомендует ежедневно после обеда выделять 15 минут на отдых. Все потому, что постоянная нагрузка повышает уровень кортизола — гормона стресса. Долговременное повышение кортизола связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, проблемами со сном и ослаблением иммунитета.

Вторая привычка – обезвоживание. Многие люди находятся в состоянии хронического обезвоживания легкой степени. Это влияет на функцию мозга, детоксикацию и смазывание суставов.

Со временем хроническое обезвоживание способствует усталости, старению кожи, проблемам с почками и снижению устойчивости к стрессовым факторам.

Третья привычка – слишком частое ношение наушников.

Длительное использование наушников может оторвать вас от сенсорной среды и перегрузить слуховую систему, что приводит к чрезмерной стимуляции и усталости внимания.

Это постоянное воздействие ограничивает способность мозга переходить в состояние покоя и регенерации.

Слишком частое использование наушников также может негативно повлиять на осанку, сдавливать нервы, уменьшать кровоток к мозгу и ухудшать дыхательную функцию. Это может вызвать "затуманенное мышление".

Четвертая привычка – пропуск силовых тренировок.

Мышцы являются критическим маркером здорового старения. Потеря мышечной массы и силы может замедлить метаболизм, увеличить накопление жира и снизить чувствительность к инсулину.

Доктор медицинских наук объяснил, что мышцы производят мощные противовоспалительные соединения, которые улучшают здоровье мозга и иммунную устойчивость. Без силовых тренировок организм становится метаболически вялым, а риск слабости, падений и даже когнитивного снижения значительно возрастает.

Старайтесь каждое утро уделять время 10-минутной тренировке.

Пятая привычка – стресс. Хронический стресс связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами пищеварения и ослаблением иммунной системы.

Стресс также может ускорить старение клеток и увеличить риск хронических заболеваний, связанных со старением.

Попробуйте включить в свою жизнь медитацию или упражнения на глубокое дыхание. Посвящение этому всего 5-10 минут в день может значительно снизить уровень стресса и улучшить общее состояние здоровья.

Читайте также на портале "Комментарии" - исследователи ошеломили: что может значительно ускорить старение сердца.




Источник: https://www.health.com/habits-that-age-you-faster-11746291

