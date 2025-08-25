Исследователи ошеломили: что может значительно ускорить старение сердца

Рубрики
Исследователи оказали негативное влияние скрытого жира на здоровье сердца. Он делает организм уязвимым к опасным для жизни сердечным заболеваниям.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Анализы крови показали, что жир, обнаруженный вокруг желудка, печени и кишечника, связан с усилением воспаления, которое является потенциальной причиной старения, пишет издание Independent.
Однако исследователи уточнили, что определенный жир может быть полезен для женского организма. Профессор Имперского колледжа Лондона Деклан О'Реган объяснил, что некоторые виды жира могут защищать от старения, включая жир вокруг бедер у женщин.
Исследователи заметили, что проблема в том, что даже люди со здоровым весом могут иметь большое количество скрытого жира.
В настоящее время исследователи планируют использовать результаты исследования, чтобы помочь замедлить старение сердца как у мужчин, так и у женщин.
