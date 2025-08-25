Исследователи ошеломили: что может значительно ускорить старение сердца

Исследователи оказали негативное влияние скрытого жира на здоровье сердца. Он делает организм уязвимым к опасным для жизни сердечным заболеваниям.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Анализы крови показали, что жир, обнаруженный вокруг желудка, печени и кишечника, связан с усилением воспаления, которое является потенциальной причиной старения, пишет издание Independent.

"Хотя сердце естественным образом стареет, как и человек, преждевременное старение из-за стресса, неправильное питание и физические упражнения, а также генетические и экологические факторы могут повысить риск сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма и других опасных сердечных заболеваний. Воспаление также является риском для здоровья, если оно продолжается и связано с раком и хроническими заболеваниями”, — пишет издание.

Однако исследователи уточнили, что определенный жир может быть полезен для женского организма. Профессор Имперского колледжа Лондона Деклан О'Реган объяснил, что некоторые виды жира могут защищать от старения, включая жир вокруг бедер у женщин.

"Исследование также выявило разницу между здоровьем мужчин и женщин. Жир вокруг живота был маркером преждевременного старения сердца у мужчин, но имел противоположный эффект у женщин. Также была обнаружена связь между повышенным уровнем женского гормона эстрогена у женщин в пременопаузе и замедлением старения сердца", — пишет издание.

Исследователи заметили, что проблема в том, что даже люди со здоровым весом могут иметь большое количество скрытого жира.

В настоящее время исследователи планируют использовать результаты исследования, чтобы помочь замедлить старение сердца как у мужчин, так и у женщин.

"Здоровая диета и более активный образ жизни могут помочь снизить уровень висцерального жира", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой алкоголь быстрее всего "убивает" сердце.



