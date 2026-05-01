Чотири фактори харчування стрімко скорочують тривалість життя

Чотири продукти можуть значно вплинути на тривалість життя. Лікар-кардіолог розповів, чого варто уникати, щоб жити довше.

Сертифікований серцево-судинний хірург доктор Джеремі Лондон визначив наступні фактори, які “доведено” скорочують тривалість життя:

Алкоголь

Перероблене м'ясо

Солодкі напої

Надлишок насичених жирів.

Алкоголь та оброблене м’ясо Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує обидва види як канцерогени першого класу, тобто вони є канцерогенними для людини. Простіше кажучи, вони викликають рак, пише видання Express. Вживання алкоголю безпосередньо пов'язане щонайменше з сімома формами раку, і що навіть невелике або помірне вживання алкоголю може підвищити ризик розвитку цього захворювання.

Оброблене м'ясо — це “м'ясо, яке було перероблено шляхом засолювання, в'ялення, ферментації, копчення або інших процесів для покращення смаку або збереження”. Більшість обробленого м'яса містять свинину або яловичину, але оброблене м'ясо також може містити інше червоне м'ясо, птицю, субпродукти або м'ясні субпродукти, такі як кров.

Солодкі напої — безалкогольні та газовані напої — лікар назвав “порожніми калоріями”, які “ніколи не дають відчуття ситості”.

Надлишок насичених жирів — це, за словами лікаря, “жирне м’ясо, масло, молочні продукти з високим вмістом жиру тощо”.

