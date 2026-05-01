Четыре фактора питания стремительно сокращают продолжительность жизни

Четыре продукта могут оказать значительное влияние на продолжительность жизни. Врач-кардиолог рассказал, чего следует избегать, чтобы жить дольше.

Вредная еда. Иллюстративное фото

Сертифицированный сердечно-сосудистый хирург доктор Джереми Лондон определил следующие факторы, которые "доказано" сокращают продолжительность жизни:

Алкоголь

Переработанное мясо

Сладкие напитки

Избыток насыщенных жиров.

Алкоголь и обработанное мясо Всемирная организация здравоохранения классифицирует оба вида как канцерогены первого класса, то есть они канцерогенные для человека. Проще говоря, они вызывают рак, пишет газета Express. Употребление алкоголя напрямую связано по меньшей мере с семью формами рака, и даже небольшое или умеренное употребление алкоголя может повысить риск развития этого заболевания.

Обработанное мясо – это “мясо, которое было переработано путем засолки, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранения”. Большинство обработанного мяса содержат свинину или говядину, но обработанное мясо может содержать другое красное мясо, птицу, субпродукты или мясные субпродукты, такие как кровь.

Сладкие напитки – безалкогольные и газированные напитки – врач назвал "пустыми калориями", которые "никогда не дают ощущения сытости".

Избыток насыщенных жиров — это, по словам врача, жирное мясо, масло, молочные продукты с высоким содержанием жира и т.д.

