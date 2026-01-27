Чому взимку хвороби "чіпляються" частіше: відповідь вас здивує

Взимку кількість випадків грипу та застуд різко зростає, а зниження температур часто звинувачують у хворобах.

Люди взимку. Фото: із відкритих джерел

Однак сучасні дослідження доводять: сам холод не викликає інфекції, але створює умови, за яких вірусам значно легше поширюватись.

Вчені пояснюють, що віруси грипу та риновіруси довше зберігають життєздатність у холодному та сухому повітрі.

Саме взимку повітря стає менш вологим, через що краплі від кашлю або чхання швидше випаровуються, перетворюючись на дрібні частки. Вони довше залишаються у повітрі та легше потрапляють у дихальні шляхи інших людей.

Сухе повітря негативно впливає і на організм. Він пересушує слизову оболонку носа і горла, зменшуючи кількість слизу, який зазвичай затримує віруси і допомагає виводити їх з організму.

Крім того, вдихання холодного повітря викликає звуження судин, що знижує кровообіг та послаблює імунну відповідь.

Ще один фактор – соціальний. У холодну погоду люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, часто у тісному контакті один з одним. Це сприяє накопиченню вірусів у повітрі та більш швидкому зараженню.

Також взимку знижується рівень вітаміну D через нестачу сонячного світла, а цей вітамін відіграє важливу роль у підтримці імунітету. Особливо чутливими до холоду залишаються люди з астмою та іншими захворюваннями дихальних шляхів.

Фахівці відзначають: прогулянка без куртки чи прохолодна спальня власними силами не викликають хвороб. Вирішальну роль грають віруси та умови, які допомагають їм поширюватися.

