Почки – один из самых выносливых органов нашего тела. Они могут долго работать на износ и не подавать никаких сигналов опасности. Но именно в этом и кроется главная угроза. Существует болезнь, которая годами развивается почти бессимптомно, а при отсутствии лечения способна в считанные месяцы или год привести к полной почечной недостаточности.

Эта скрытая болезнь через год может убить ваши почки: проверьте себя уже сегодня

Речь идет о хронической болезни почек (ХХН) — тихом убийце, о котором большинство людей узнает слишком поздно.

Почему болезнь так опасна

Хроническая заболевание почек развивается равномерно. Почечная ткань медленно разрушается, но вторая часть почек долго берет на себя нагрузку. Человек чувствует себя почти здоровым — пока не потеряно более 50–70% функции органа.

Когда появляются серьезные симптомы, процесс часто необратим. В тяжелых случаях человеку требуется диализ или пересадка почки, иначе организм просто не сможет очищать кровь от токсинов.

Кто в зоне риска

Чаще хроническую болезнь почек провоцируют:

сахарный диабет

повышенное артериальное давление

хронические инфекции мочевыделительной системы

длительный прием обезболивающих препаратов

аутоиммунные заболевания

избыток соли и белка в питании

обезвоживание, которое повторяется регулярно

Особенно опасно, что человек может годами не знать о проблеме, а почки в это время медленно разрушаются.

Первые тревожные сигналы, которые все игнорируют

На ранних стадиях симптомы очень неспецифичны:

постоянная усталость и слабость

отеки под глазами или на ногах

частое или, наоборот, жидкое мочеиспускание

пенистая или темная моча

сухость во рту, жажда

головная боль, повышенное давление

кожный зуд без очевидной причины

Большинство людей списывают это на стресс, усталость или возраст и теряют драгоценное время.

Почему почки могут "сгореть" всего за год

Если болезнь уже начала развиваться и при этом:

не контролируется давление

не лечится диабет

человек продолжает принимать вредное для почек лекарство

не изменяет образ жизни и питания

– разрушение почечной ткани может резко ускориться. В некоторых случаях от первых серьезных симптомов до полной почечной недостаточности проходит менее года.

Простой анализ, который может спасти жизнь

Самое страшное – выявить проблему очень просто:

общий анализ мочи

анализ крови на креатинин

расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ)

Эти обследования стоят недорого, но могут выявить заболевание задолго до катастрофы.

Как защитить свои почки

пейте достаточно воды

контролируйте артериальное давление и уровень сахара

не злоупотребляйте обезболивающими препаратами

уменьшите количество соли и обработанной пищи

проходите профилактические обследования хотя бы раз в год

Главное, что следует запомнить

Почки не болят – они молча умирают.

И когда появляется боль — часто поздно.

Если вы давно не сдавали анализы или заметили хотя бы несколько из перечисленных симптомов – не откладывайте проверку. Иногда один простой анализ может отделять обычную жизнь от диализа.

