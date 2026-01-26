Нирки — один із найвитриваліших органів нашого тіла. Вони можуть довго працювати "на знос" і не подавати жодних сигналів небезпеки. Але саме в цьому й криється головна загроза. Існує хвороба, яка роками розвивається майже безсимптомно, а за відсутності лікування здатна за лічені місяці або рік призвести до повної ниркової недостатності.

Ця прихована хвороба за рік може вбити ваші нирки: перевірте себе вже сьогодні

Мова йде про хронічну хворобу нирок (ХХН) — тихого вбивцю, про якого більшість людей дізнається занадто пізно.

Чому хвороба така небезпечна

Хронічна хвороба нирок розвивається поступово. Ниркова тканина повільно руйнується, але друга частина нирок довго бере на себе навантаження. Людина почувається майже здоровою — поки не втрачено понад 50–70% функції органу.

Коли з’являються серйозні симптоми, процес часто вже незворотний. У важких випадках людині потрібен діаліз або пересадка нирки, інакше організм просто не зможе очищати кров від токсинів.

Хто в зоні ризику

Найчастіше хронічну хворобу нирок провокують:

цукровий діабет

підвищений артеріальний тиск

хронічні інфекції сечовидільної системи

тривалий прийом знеболювальних препаратів

аутоімунні захворювання

надлишок солі та білка в харчуванні

зневоднення, яке повторюється регулярно

Особливо небезпечно те, що людина може роками не знати про проблему, а нирки в цей час повільно руйнуються.

Перші тривожні сигнали, які всі ігнорують

На ранніх стадіях симптоми дуже неспецифічні:

постійна втома та слабкість

набряки під очима або на ногах

часте або, навпаки, рідке сечовипускання

піниста або темна сеча

сухість у роті, спрага

головний біль, підвищений тиск

свербіж шкіри без очевидної причини

Більшість людей списують це на стрес, втому або вік — і втрачають дорогоцінний час.

Чому нирки можуть “згоріти” всього за рік

Якщо хвороба вже почала розвиватися і при цьому:

не контролюється тиск

не лікується діабет

людина продовжує приймати шкідливі для нирок ліки

не змінює спосіб життя та харчування

— руйнування ниркової тканини може різко прискоритися. У деяких випадках від перших серйозних симптомів до повної ниркової недостатності проходить менше року.

Простий аналіз, який може врятувати життя

Найстрашніше — виявити проблему дуже просто:

загальний аналіз сечі

аналіз крові на креатинін

розрахунок швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ)

Ці обстеження коштують недорого, але можуть виявити хворобу задовго до катастрофи.

Як захистити свої нирки

пийте достатньо води

контролюйте артеріальний тиск і рівень цукру

не зловживайте знеболювальними препаратами

зменшіть кількість солі та обробленої їжі

проходьте профілактичні обстеження хоча б раз на рік

Головне, що варто запам’ятати

Нирки не болять — вони мовчки вмирають.

І коли з’являється біль — часто вже пізно.

Якщо ви давно не здавали аналізи або помітили хоча б кілька з перелічених симптомів — не відкладайте перевірку. Іноді один простий аналіз може відділяти звичайне життя від діалізу.

