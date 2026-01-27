logo

Главная Новости Здоровье наше тело Почему зимой болезни "цепляются" чаще: ответ вас удивит
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему зимой болезни "цепляются" чаще: ответ вас удивит

Дело не только в холоде, как многие думают

27 января 2026, 09:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зимой количество случаев гриппа и простуд резко возрастает, а снижение температур часто обвиняют в болезнях.

Почему зимой болезни "цепляются" чаще: ответ вас удивит

Люди зимой. Фото: из открытых источников

Однако современные исследования доказывают: сам холод не вызывает инфекции, но создает условия, при которых вирусам значительно легче распространяться.

Ученые объясняют, что вирусы гриппа и риновирусы дольше сохраняют жизнеспособность в холодном и сухом воздухе.

Именно зимой воздух становится менее влажным, из-за чего капли от кашля или чихания быстрее испаряются, превращаясь в мелкие частицы. Они дольше остаются в воздухе и легче попадают в дыхательные пути других людей.

Сухой воздух негативно влияет и на организм. Он пересушивает слизистую носа и горла, уменьшая количество слизи, которая обычно задерживает вирусы и помогает выводить их из организма.

Кроме того, вдыхание холодного воздуха вызывает сужение сосудов, что снижает кровообращение и ослабляет иммунный ответ.

Еще один фактор — социальный. В холодную погоду люди больше времени проводят в закрытых помещениях, часто в тесном контакте друг с другом. Это способствует накоплению вирусов в воздухе и более быстрому заражению.

Также зимой снижается уровень витамина D из-за недостатка солнечного света, а этот витамин играет важную роль в поддержании иммунитета. Особенно чувствительными к холоду остаются люди с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

Специалисты отмечают: прогулка без куртки или прохладная спальня сами по себе не вызывают болезней. Решающую роль играют вирусы и условия, которые помогают им распространяться.

Источник: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2034399/

