Чому складно заснути після 45 років: лікар розкрив причину

Все більше жінок після 45 років скаржаться на хронічну втому, тривожність та безсоння. Але причина часто не у стресі чи віці.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Лікаря Занд ван Тюллекен пояснив, що під час менопаузи в організмі знижується рівень жіночих гормонів — естрогену та прогестерону, і саме це призводить до проблем зі сном, нічної пітливості, перепадів настрою та почуття виснаження.

"Менопауза — це велика та недооцінена причина безсоння. Через зміни гормонів люди часто прокидаються серед ночі, мають припливи, серцебиття або тривогу. Іноді ці симптоми плутають з іншими розладами, тому важливо говорити з лікарем про менопаузу", — зазначив доктор Занд.

Менопауза зазвичай настає між 45 та 55 роками, але може початися і раніше. Вона може виявлятися такими симптомами: труднощі зі сном чи часті пробудження вночі; нічна пітливість; перепади настрою, тривога, пригніченість; зниження енергії та концентрації.

Лікар радить жінкам, які страждають на безсоння, обговорити з лікарем можливість гормонозамінної терапії (ГЗТ). Цей метод допомагає відновити рівень гормонів та стабілізувати сон.

"HRT не обов'язково приймати довго. Його можна спробувати на короткий період, щоб зрозуміти, чи він допомагає. Ризики часто перебільшені, особливо серед лікарів старшого покоління", — додав він.

У той же час ГЗТ не підходить усім, її не призначають жінкам з онкологією, проблемами згортання крові, захворюваннями печінки або високим тиском. Тому лікування має бути індивідуальним та під контролем лікаря.

Лікар наголосив: якщо вам за 45 і ви погано спите, часто прокидаєтеся вночі або відчуваєте тривогу, причина може бути не у стресі, а в гормональних змінах. Своєчасна консультація з лікарем допоможе відновити баланс та повернути спокійний сон.

