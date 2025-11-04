Чому складно заснути після 45 років: лікар розкрив причину

Рубрики
Все більше жінок після 45 років скаржаться на хронічну втому, тривожність та безсоння. Але причина часто не у стресі чи віці.
Лікаря Занд ван Тюллекен пояснив, що під час менопаузи в організмі знижується рівень жіночих гормонів — естрогену та прогестерону, і саме це призводить до проблем зі сном, нічної пітливості, перепадів настрою та почуття виснаження.
Менопауза зазвичай настає між 45 та 55 роками, але може початися і раніше. Вона може виявлятися такими симптомами: труднощі зі сном чи часті пробудження вночі; нічна пітливість; перепади настрою, тривога, пригніченість; зниження енергії та концентрації.
Лікар радить жінкам, які страждають на безсоння, обговорити з лікарем можливість гормонозамінної терапії (ГЗТ). Цей метод допомагає відновити рівень гормонів та стабілізувати сон.
У той же час ГЗТ не підходить усім, її не призначають жінкам з онкологією, проблемами згортання крові, захворюваннями печінки або високим тиском. Тому лікування має бути індивідуальним та під контролем лікаря.
Лікар наголосив: якщо вам за 45 і ви погано спите, часто прокидаєтеся вночі або відчуваєте тривогу, причина може бути не у стресі, а в гормональних змінах. Своєчасна консультація з лікарем допоможе відновити баланс та повернути спокійний сон.
