logo

BTC/USD

94832.48

ETH/USD

1826.01

LTC/USD

85.57

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Вот эта особенность указывает на то, что вы можете заболеть деменцией в 45 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Вот эта особенность указывает на то, что вы можете заболеть деменцией в 45 лет

Ученые утверждают, что могут спрогнозировать развитие деменции у человека, проанализировав его глаза

27 апреля 2025, 12:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Проблемы со зрением, в частности, нечеткость видения и появление пятен перед глазами, могут свидетельствовать о повышенном риске развития ранней деменции, обнаружили ученые из Новой Зеландии.

Вот эта особенность указывает на то, что вы можете заболеть деменцией в 45 лет

Деменция

В частности, исследователи из Университета Отаго установили, что люди с аномально тонкой светочувствительной тканью на задней стенке глаза имеют более высокую вероятность получить диагноз деменции в возрасте 40-60 лет.
Эта проблема, известная как истончение сетчатки, сопровождается искажением зрения — люди могут видеть пятна, линии, вспышки света или цвета по-другому.

Кроме того, в исследовании указывается, что риск повышается у тех, кто имеет признаки сужения артерий и расширения вен в глазу, что может вызвать боль, чувство давления или временную потерю зрения на один глаз.
Ученые предполагают, что эти изменения свидетельствуют о недостаточном кровоснабжении глаза и мозга, что способствует развитию заболевания памяти.

Также такие признаки могут быть проявлением плохого кровообращения — фактора риска не только деменции, но и инфарктов и инсультов.

Автор исследования психолог Ашли Барретт-Янг отметила, что тщательные обследования глаз могут стать эффективным методом выявления людей с повышенным риском развития деменции. Она подчеркнула, что ранняя диагностика критически важна для более эффективного лечения: современные методы помогают замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни пациентов.

Исследование базировалось на данных участников масштабного долгосрочного проекта Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, который на протяжении 45 лет отслеживал здоровье 900 новозеландцев со средним возрастом 45 лет.

Известно, что специалисты анализировали фотографии и сканирование сетчатки участников с когнитивными тестами, которые помогают прогнозировать риск развития деменции. Обследования проводились с рождения и до 45 лет с регулярными интервалами.

Результаты показали: те, у кого обнаружили истончение сетчатки или проблемы с сосудами глаза, чаще демонстрировали признаки когнитивного снижения еще в среднем возрасте, что часто предшествует деменции.
Исследователи отмечают: сканирование сетчатки может стать простым и доступным способом оценки риска развития заболевания среди людей среднего возраста. Однако они предостерегают, что такой тест указывает на вероятность, а не дает окончательного диагноза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что смартфоны могут защитить от деменции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14647121/subtle-clue-EYE-dementia-45-retinal-thinning.html
Теги:

Новости

Все новости