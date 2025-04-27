Вот эта особенность указывает на то, что вы можете заболеть деменцией в 45 лет

Проблемы со зрением, в частности, нечеткость видения и появление пятен перед глазами, могут свидетельствовать о повышенном риске развития ранней деменции, обнаружили ученые из Новой Зеландии.

Деменция

В частности, исследователи из Университета Отаго установили, что люди с аномально тонкой светочувствительной тканью на задней стенке глаза имеют более высокую вероятность получить диагноз деменции в возрасте 40-60 лет.

Эта проблема, известная как истончение сетчатки, сопровождается искажением зрения — люди могут видеть пятна, линии, вспышки света или цвета по-другому.

Кроме того, в исследовании указывается, что риск повышается у тех, кто имеет признаки сужения артерий и расширения вен в глазу, что может вызвать боль, чувство давления или временную потерю зрения на один глаз.

Ученые предполагают, что эти изменения свидетельствуют о недостаточном кровоснабжении глаза и мозга, что способствует развитию заболевания памяти.

Также такие признаки могут быть проявлением плохого кровообращения — фактора риска не только деменции, но и инфарктов и инсультов.

Автор исследования психолог Ашли Барретт-Янг отметила, что тщательные обследования глаз могут стать эффективным методом выявления людей с повышенным риском развития деменции. Она подчеркнула, что ранняя диагностика критически важна для более эффективного лечения: современные методы помогают замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни пациентов.

Исследование базировалось на данных участников масштабного долгосрочного проекта Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, который на протяжении 45 лет отслеживал здоровье 900 новозеландцев со средним возрастом 45 лет.

Известно, что специалисты анализировали фотографии и сканирование сетчатки участников с когнитивными тестами, которые помогают прогнозировать риск развития деменции. Обследования проводились с рождения и до 45 лет с регулярными интервалами.

Результаты показали: те, у кого обнаружили истончение сетчатки или проблемы с сосудами глаза, чаще демонстрировали признаки когнитивного снижения еще в среднем возрасте, что часто предшествует деменции.

Исследователи отмечают: сканирование сетчатки может стать простым и доступным способом оценки риска развития заболевания среди людей среднего возраста. Однако они предостерегают, что такой тест указывает на вероятность, а не дает окончательного диагноза.

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