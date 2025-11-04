Почему сложно уснуть после 45 лет: доктор раскрыл причину

Рубрики
Кравцев Сергей
Все больше женщин после 45 лет жалуются на хроническую усталость, тревожность и бессонницу. Но причина часто не в стрессе или возрасте.
Сон. Фото: из открытых источников
Врача Занд ван Тюллекен объяснил, что во время менопаузы в организме снижается уровень женских гормонов — эстрогена и прогестерона, и именно это приводит к проблемам со сном, ночной потливости, перепадам настроения и чувству истощения.
Менопауза обычно наступает между 45 и 55 годами, но может начаться и раньше. Она может проявляться такими симптомами: трудности со сном или частые пробуждения ночью; ночная потливость; перепады настроения, тревога, подавленность; снижение энергии и концентрации.
Врач советует женщинам, страдающим от бессонницы, обсудить с врачом возможность гормонозаместительной терапии (ГЗТ). Этот метод помогает восстановить уровень гормонов и стабилизировать сон.
В то же время ГЗТ не подходит всем, ее не назначают женщинам с онкологией, проблемами свертываемости крови, заболеваниями печени или высоким давлением. Поэтому лечение должно быть индивидуальным и под контролем врача.
Врач подчеркнул: если вам за 45 и вы плохо спите, часто просыпаетесь ночью или чувствуете тревогу, причина может быть не в стрессе, а в гормональных изменениях. Своевременная консультация с врачом поможет восстановить баланс и вернуть спокойный сон.
