Почему сложно уснуть после 45 лет: доктор раскрыл причину
НОВОСТИ

Почему сложно уснуть после 45 лет: доктор раскрыл причину

Причина плохого сна может быть не в стрессе, а в гормональных изменениях

4 ноября 2025, 08:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все больше женщин после 45 лет жалуются на хроническую усталость, тревожность и бессонницу. Но причина часто не в стрессе или возрасте.

Почему сложно уснуть после 45 лет: доктор раскрыл причину

Сон. Фото: из открытых источников

Врача Занд ван Тюллекен объяснил, что во время менопаузы в организме снижается уровень женских гормонов — эстрогена и прогестерона, и именно это приводит к проблемам со сном, ночной потливости, перепадам настроения и чувству истощения.

"Менопауза — это большая и недооцененная причина бессонницы. Из-за изменений гормонов люди часто просыпаются среди ночи, имеют приливы, сердцебиение или тревогу. Иногда эти симптомы путают с другими расстройствами, поэтому важно говорить с врачом о менопаузе", — отметил доктор Занд.

Менопауза обычно наступает между 45 и 55 годами, но может начаться и раньше. Она может проявляться такими симптомами: трудности со сном или частые пробуждения ночью; ночная потливость; перепады настроения, тревога, подавленность; снижение энергии и концентрации.

Врач советует женщинам, страдающим от бессонницы, обсудить с врачом возможность гормонозаместительной терапии (ГЗТ). Этот метод помогает восстановить уровень гормонов и стабилизировать сон.

"HRT не обязательно принимать долго. Его можно попробовать на короткий период, чтобы понять, помогает ли он. Риски часто преувеличены, особенно среди врачей старшего поколения", — добавил он.

В то же время ГЗТ не подходит всем, ее не назначают женщинам с онкологией, проблемами свертываемости крови, заболеваниями печени или высоким давлением. Поэтому лечение должно быть индивидуальным и под контролем врача.

Врач подчеркнул: если вам за 45 и вы плохо спите, часто просыпаетесь ночью или чувствуете тревогу, причина может быть не в стрессе, а в гормональных изменениях. Своевременная консультация с врачом поможет восстановить баланс и вернуть спокойный сон.

Читайте также на портале "Комментарии" — вот эта особенность указывает на то, что вы можете заболеть деменцией в 45 лет.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2126853/bbc-doctor-issues-key-message
