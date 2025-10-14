Чому літні люди встають рано: відповідь експертів здивує кожного

З віком багато людей помічають, що починають прокидатися значно раніше, ніж раніше, навіть без допомоги будильника. Якщо раніше ранішній підйом здавався складним завданням, то тепер організм сам прокидається з першими променями сонця. Це явище має наукове пояснення, про яке розповідає ресурс Huffpost.

Чому літні люди встають раніше і як покращити сон після 60 років

Ранкове пробудження на світанку — це природний процес старіння організму. Доктор Сайрам Партхасараті, експерт зі сну, пояснює: з роками мозок стає менш чутливим до зовнішніх сигналів, які допомагають підтримувати циркадний ритм. Світло, прийоми їжі, фізична активність та спілкування — усе це слугує орієнтирами для розпізнавання дня і ночі. Проте з віком ці сигнали послаблюються.

Наприклад, у молодих людей вечеря є сигналом для підготовки до сну, а у старших цей внутрішній "годинник" може давати збій. Нервові шляхи, що передають інформацію про час доби, сповільнюють свою роботу, як і сам мозок. Через це літні люди часто починають втомлюватися раніше, а прокидаються задовго до світанку, відчуваючи себе бадьорими.

Вплив зору на сон

Ще одним чинником раннього пробудження є погіршення зору. З роками очі отримують менше світла, необхідного для регулювання циркадних ритмів. Це особливо помітно у людей із катарактою — через помутніння кришталика до мозку надходить менше світлових сигналів.

Внаслідок цього мозок помилково вважає, що вечір настав значно раніше, і починає раніше виробляти мелатонін — гормон сну. Через це людина засинає і прокидається набагато раніше, ніж зазвичай

Як покращити якість сну

Фахівці радять коригувати свій біологічний годинник за допомогою світла. Увечері варто проводити 30-60 хвилин під яскравим освітленням — прогулянки на свіжому повітрі або яскраве світло вдома допомагають мозку отримати сигнал, що день ще не закінчився, і уповільнити вироблення мелатоніну.

Також слід уникати вживання алкоголю перед сном. Хоч він і може викликати сонливість, алкоголь погіршує якість сну і порушує природні цикли відпочинку. Особливо корисно отримувати достатньо яскравого світла вечорами, особливо в осінньо-зимовий період, коли світловий день короткий.

