Почему пожилые люди встают рано: ответ экспертов удивит каждого

С возрастом многие замечают, что начинают просыпаться значительно раньше, чем раньше, даже без помощи будильника. Если раньше утренний подъем казался сложной задачей, то теперь организм сам просыпается с первыми лучами солнца. Это явление имеет научное объяснение, о котором повествует ресурс Huffpost.

Фото: из открытых источников

Почему пожилые люди встают раньше и как улучшить сон после 60 лет

Утреннее пробуждение на рассвете – это естественный процесс старения организма. Доктор Сайрам Партхасарати, эксперт по сну, объясняет: с годами мозг становится менее чувствительным к внешним сигналам, помогающим поддерживать циркадный ритм. Свет, приемы пищи, физическая активность и общение – все это служит ориентирами для распознавания дня и ночи. Однако с возрастом эти сигналы ослабевают.

Например, у молодых людей ужин является сигналом для подготовки ко сну, а у старших эти внутренние "часы" могут давать сбой. Нервные пути, передающие информацию о времени суток, замедляют свою работу, как и сам мозг. Поэтому пожилые люди часто начинают уставать раньше, а просыпаются задолго до рассвета, чувствуя себя бодрыми.

Воздействие зрения на сон

Еще одним фактором раннего пробуждения является ухудшение зрения. С годами глаза получают меньше света, необходимого для регулировки циркадных ритмов. Это особенно заметно у людей с катарактой — из-за помутнения хрусталика в мозг поступает меньше световых сигналов.

В результате мозг ошибочно считает, что вечер наступил значительно раньше, и начинает раньше вырабатывать мелатонин — гормон сна. Поэтому человек засыпает и просыпается гораздо раньше обычного

Как улучшить качество сна

Специалисты советуют корректировать свои биологические часы с помощью света. Вечером следует проводить 30-60 минут под ярким освещением – прогулки на свежем воздухе или яркий свет дома помогают мозгу получить сигнал, еще не закончившийся день, и замедлить выработку мелатонина.

Также следует избегать употребления алкоголя перед сном. Хотя он может вызвать сонливость, алкоголь ухудшает качество сна и нарушает естественные циклы отдыха. Особенно полезно получать достаточно яркого света по вечерам, особенно в осенне-зимний период, когда световой день короткий.

Портал "Комментарии" уже писал , что проблемы с пищеварением, запоры и другие расстройства кишечника знакомы многим. Существует множество способов лечения желудочно-кишечного тракта, преимущественно медикаментозных.