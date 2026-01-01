Чому краще спати вночі, а не вдень: тепер ви знаєте розгадку

Добові зміни у фізіологічних процесах, поведінці та рівні гормонів, які повторюються приблизно кожні 24 години, регулюються через циркадні ритми. Вони визначають, коли ми хочемо спати, коли ми відчуваємо приплив енергії, як змінюється температура тіла, артеріальний тиск і навіть швидкість реакцій. Чому краще спати вночі, аніж удень, пояснює Центр громадського здоров'я в Україні.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Лікар-невролог, заслужений лікар України, доктор медичних наук, експерт Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Юрій Фломін пояснив, що наш організм найкраще функціонує, коли ми дотримуємось природного ритму, тобто активні вдень, спимо вночі.

Це найбільш фізіологічний та сприятливий режим для людини. Натомість нічна активність та денний сон є неприродними для організму і можуть мати негативні наслідки: погіршення концентрації, порушення обміну речовин, підвищення ризику серцево-судинних захворювань та розладів сну.

Орієнтовний добовий ритм людського організму:

2:00 найглибша фаза сну

4:30 температура тіла мінімальна, організм охолоджується

6:00 відбувається ранковий стрибок артеріального тиску, організм готується до пробудження.

7:30 припиняється вироблення мелатоніну

10:00 період найвищої розумової активності, мозок працює найбільш ефективно

14:30 найкраща координація рухів та швидкість реакції, оптимальний час для концентрації та керування авто

17:00-18:00 пік фізичної витривалості, сили м'язів та стійкості серцево-судинної системи, найкращий час для тренувань

18:30-19:00 підвищується температура тіла та артеріальний тиск

21:00 починається вироблення мелатоніну, організм переходить у режим відпочинку

"Оптимальна тривалість сну у більшості людей становить 7-8 годин на добу. Якщо людина регулярно спить менше ніж 6 годин або більше 9 годин, це зменшує тривалість життя", — робить висновок невролог.

