logo

BTC/USD

87728

ETH/USD

2979.09

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Почему лучше спать ночью, а не днем: теперь вы знаете разгадку
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему лучше спать ночью, а не днем: теперь вы знаете разгадку

Наш организм лучше всего функционирует, когда мы придерживаемся естественного ритма, то есть активны днем, спим ночью

1 января 2026, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Суточные изменения в физиологических процессах, поведении и уровне гормонов, которые повторяются примерно каждые 24 часа, регулируются через циркадные ритмы. Они определяют, когда нам хочется спать, когда мы чувствуем прилив энергии, как меняется температура тела, артериальное давление и даже скорость реакций. Почему лучше спать ночью, чем днем, объясняет Центр общественного здоровья в Украине.

Почему лучше спать ночью, а не днем: теперь вы знаете разгадку

Сон. Фото: из открытых источников

Врач-невролог, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, эксперт Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Юрий Фломин объяснил, что наш организм лучше всего функционирует, когда мы придерживаемся естественного ритма, то есть активны днем, спим ночью.

Это наиболее физиологический и благоприятный режим для человека. Зато ночная активность и дневной сон являются неестественными для организма и могут иметь негативные последствия: ухудшение концентрации, нарушение обмена веществ, повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств сна.

Ориентировочный суточный ритм человеческого организма:

2:00 самая глубокая фаза сна

4:30 температура тела минимальная, организм охлаждается

6:00 происходит утренний скачок артериального давления, организм готовится к пробуждению

7:30 прекращается выработка мелатонина

10:00 период наивысшей умственной активности, мозг работает наиболее эффективно

14:30 лучшая координация движений и скорость реакции, оптимальное время для концентрации и управления авто

17:00-18:00 пик физической выносливости, силы мышц и устойчивости сердечно-сосудистой системы, лучшее время для тренировок

18:30-19:00 повышается температура тела и артериальное давление

21:00 начинается выработка мелатонина, организм переходит в режим отдыха

"Оптимальная продолжительность сна у большинства людей составляет 7-8 часов в сутки. Если человек регулярно спит менее 6 часов или более 9 часов, это уменьшает продолжительность жизни", — заключает невролог.

Читайте также на портале "Комментарии" — выпив этот витамин с утра, вы получите заряд энергии на весь день и крепкий сон ночью.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/pfbid0Z9n7CvebWyfQ782ne79dz1mEqi9EzBsXmxXRRQA6GkG2PMxRfvwW5TVGAPSLmR4rl
Теги:

Новости

Все новости