Почему лучше спать ночью, а не днем: теперь вы знаете разгадку

Суточные изменения в физиологических процессах, поведении и уровне гормонов, которые повторяются примерно каждые 24 часа, регулируются через циркадные ритмы. Они определяют, когда нам хочется спать, когда мы чувствуем прилив энергии, как меняется температура тела, артериальное давление и даже скорость реакций. Почему лучше спать ночью, чем днем, объясняет Центр общественного здоровья в Украине.

Сон. Фото: из открытых источников

Врач-невролог, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, эксперт Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Юрий Фломин объяснил, что наш организм лучше всего функционирует, когда мы придерживаемся естественного ритма, то есть активны днем, спим ночью.

Это наиболее физиологический и благоприятный режим для человека. Зато ночная активность и дневной сон являются неестественными для организма и могут иметь негативные последствия: ухудшение концентрации, нарушение обмена веществ, повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств сна.

Ориентировочный суточный ритм человеческого организма:

2:00 самая глубокая фаза сна

4:30 температура тела минимальная, организм охлаждается

6:00 происходит утренний скачок артериального давления, организм готовится к пробуждению

7:30 прекращается выработка мелатонина

10:00 период наивысшей умственной активности, мозг работает наиболее эффективно

14:30 лучшая координация движений и скорость реакции, оптимальное время для концентрации и управления авто

17:00-18:00 пик физической выносливости, силы мышц и устойчивости сердечно-сосудистой системы, лучшее время для тренировок

18:30-19:00 повышается температура тела и артериальное давление

21:00 начинается выработка мелатонина, организм переходит в режим отдыха

"Оптимальная продолжительность сна у большинства людей составляет 7-8 часов в сутки. Если человек регулярно спит менее 6 часов или более 9 часов, это уменьшает продолжительность жизни", — заключает невролог.

