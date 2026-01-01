Почему лучше спать ночью, а не днем: теперь вы знаете разгадку

Рубрики
Суточные изменения в физиологических процессах, поведении и уровне гормонов, которые повторяются примерно каждые 24 часа, регулируются через циркадные ритмы. Они определяют, когда нам хочется спать, когда мы чувствуем прилив энергии, как меняется температура тела, артериальное давление и даже скорость реакций. Почему лучше спать ночью, чем днем, объясняет Центр общественного здоровья в Украине.
Врач-невролог, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, эксперт Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Юрий Фломин объяснил, что наш организм лучше всего функционирует, когда мы придерживаемся естественного ритма, то есть активны днем, спим ночью.
Это наиболее физиологический и благоприятный режим для человека. Зато ночная активность и дневной сон являются неестественными для организма и могут иметь негативные последствия: ухудшение концентрации, нарушение обмена веществ, повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств сна.
Ориентировочный суточный ритм человеческого организма:
2:00 самая глубокая фаза сна
4:30 температура тела минимальная, организм охлаждается
6:00 происходит утренний скачок артериального давления, организм готовится к пробуждению
7:30 прекращается выработка мелатонина
10:00 период наивысшей умственной активности, мозг работает наиболее эффективно
14:30 лучшая координация движений и скорость реакции, оптимальное время для концентрации и управления авто
17:00-18:00 пик физической выносливости, силы мышц и устойчивости сердечно-сосудистой системы, лучшее время для тренировок
18:30-19:00 повышается температура тела и артериальное давление
21:00 начинается выработка мелатонина, организм переходит в режим отдыха
