Багатьом знайома ситуація, коли вечір неможливо уявити без солодкого, а перед самим сном рука мимоволі тягнеться до холодильника чи полиці з перекусами. Така поведінка доволі поширена, однак лікарі наголошують: вона не приносить користі організму.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці пояснюють, що будь-яка активність, зокрема прийом їжі або фізичні навантаження, збуджує тіло й може негативно впливати на процес засинання. За словами дієтологині-нутриціологині Сандри (Юцзя) Чжан, для повного спорожнення шлунка організму потрібно в середньому близько трьох годин. Саме тому людям, які лягають спати приблизно о 22:00, бажано завершити вечірній прийом їжі не пізніше 19:00.

Навіть якщо відмовитися від вечірнього морозива, печива чи бутерброда здається складно, варто пам’ятати: сон відіграє ключову роль у відновленні організму. Пізні перекуси можуть порушувати цей процес, навіть якщо людина не відразу помічає негативні наслідки.

Коли їжа потрапляє в організм у пізній час, тілу доводиться одночасно займатися травленням і переходом у режим відпочинку. Через це кров активніше прямує до органів травлення, температура тіла може підвищуватися, а гормональні процеси, пов’язані з перетравленням їжі, надсилають мозку сигнали бадьорості замість спокою.

У результаті людині стає важче заснути, сон може бути поверхневим і переривчастим. До того ж вечірні перекуси підвищують ризик печії, здуття та дискомфорту в животі, що нерідко стає причиною нічних пробуджень. Якщо така звичка закріплюється, з часом вона може призвести до хронічної втоми, зменшення фази глибокого сну та відчуття сонливості протягом наступного дня.

Як вже писали "Коментарі", серед численних природних способів поліпшення сну експерти особливо виділяють терпкий вишневий сік, особливо сорти Montmorency та інші кислі різновиди. Саме цей напій має найбільш обґрунтовані наукові дані серед фруктових соків щодо покращення якості нічного відпочинку.