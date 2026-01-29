Многим знакома ситуация, когда вечера невозможно представить без сладкого, а перед самым сном рука невольно тянется к холодильнику или полке с перекусами. Такое поведение довольно распространено, однако врачи отмечают: оно не приносит пользы организму.

Фото: из открытых источников

Специалисты объясняют, что любая активность, в частности, прием пищи или физические нагрузки, возбуждает тело и может негативно влиять на процесс засыпания. По словам диетологи-нутрициологии Сандры (Юцзя) Чжан, для полного опорожнения желудка организма требуется в среднем около трех часов. Именно поэтому людям, которые ложатся спать примерно в 22:00, желательно завершить вечерний прием пищи не позднее 19:00.

Даже если отказаться от вечернего мороженого, печенья или бутерброда кажется сложно, следует помнить: сон играет ключевую роль в восстановлении организма. Поздние перекусы могут нарушать этот процесс даже если человек не сразу замечает негативные последствия.

Когда пища попадает в организм в более позднее время, телу приходится одновременно заниматься пищеварением и переходом в режим отдыха. Поэтому кровь активнее направляется в органы пищеварения, температура тела может повышаться, а гормональные процессы, связанные с перевариванием пищи, посылают мозгу сигналы бодрости вместо покоя.

В результате человеку становится труднее уснуть, сон может быть поверхностным и прерывистым. К тому же вечерние перекусы повышают риск изжоги, вздутия и дискомфорта в животе, что нередко становится причиной ночных пробуждений. Если такая привычка закрепляется, со временем она может привести к хронической усталости, уменьшению фазы гибернации и ощущению сонливости в течение следующего дня.

Как уже писали "Комментарии", среди многочисленных природных способов улучшения сна эксперты особенно выделяют терпкий вишневый сок, особенно сорта Montmorency и другие кислые разновидности. Именно этот напиток имеет наиболее обоснованные научные данные среди фруктовых соков по улучшению качества ночного отдыха.