Чистити зуби до чи після сніданку: який час правильний

Стоматологи радять щоденно чистити зуби — називають це основою для здоров'я зубів. Однак навіть у такій простій та зрозумілій справі є свої нюанси та суперечки. І одне найпоширеніше з них — коли чистити зуби — до сніданку чи після. І відповідь не така однозначна, як здається — обидва варіанти мають свої переваги та ризики.

Зубна паста. Ілюстративне фото

Чищення зубів перед сніданком дозволяє видалити бактерії, що накопичилися за ніч, та усуває наліт. До того ж чищення після сну покриває емаль захисним шаром фтору. Це знижує вплив кислот, які можуть міститися у їжі. Крім того, така процедура стимулює слиновиділення, що допомагає нейтралізувати кислотність у ротовій порожнині та зменшує ризик карієсу. Однак потрібно контролювати залишки їжі протягом дня.

А чищення зубів після сніданку дозволяє видалити залишки їжі, особливо вуглеводів і цукрів, які є джерелом живлення для бактерій. Чищення зубів після їжі має ризики. Якщо сніданок містить кислі продукти, такі як, апельсиновий сік, кава, йогурт, фрукти, то це тимчасово робить емаль м’якою. Чищення зубів одразу після такого прийому їжі може призвести до її механічного пошкодження. Щоб мінімізувати ризик, стоматологи радять зачекати щонайменше 30-60 хвилин після їжі. Цього часу достатньо, щоб слина встигла нейтралізувати кислоти та відновити мінеральний баланс емалі.

У разі, якщо немає можливості чекати, стоматологи рекомендують після їжі прополоскати рот водою або пожувати жувальну гумку без цукру. Це допоможе знизити кислотність і частково очистити ротову порожнину. Також важливо використовувати щітку з м’якою щетиною та не натискати надто сильно, щоб уникнути абразивного впливу на емаль.

До того ж Американська стоматологічна асоціація не дає чітких рекомендацій щодо часу ранкового чищення. Єдина незмінна порада — забезпечувати дворазовий щоденний догляд — вранці та перед сном.

