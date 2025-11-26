Чистить зубы до или после завтрака: какое время правильное

Стоматологи советуют ежедневно чистить зубы – называют это основой для здоровья зубов. Однако даже в таком простом и понятном деле есть свои нюансы и споры. И одно самое распространенное из них – когда чистить зубы – до завтрака или после. И ответ не так однозначен, как кажется — оба варианта имеют свои преимущества и риски.

Зубная паста. Иллюстративное фото

Чистка зубов перед завтраком позволяет удалить накопившиеся за ночь бактерии и устраняет налет. К тому же чистка после сна покрывает эмаль защитным слоем фтора. Это снижает влияние кислот, которые могут содержаться в пище. Кроме того, такая процедура стимулирует слюноотделение, что помогает нейтрализовать кислотность в полости рта и уменьшает риск кариеса. Однако следует контролировать остатки пищи в течение дня.

А чистка зубов после завтрака позволяет удалить остатки пищи, особенно углеводов и сахаров, являющихся источником питания для бактерий. Чистка зубов после еды имеет риски. Если завтрак содержит кислые продукты, такие как апельсиновый сок, кофе, йогурт, фрукты, то это временно делает эмаль мягкой. Чистка зубов сразу после приема пищи может привести к ее механическому повреждению. Чтобы минимизировать риск, стоматологи советуют подождать не менее 30-60 минут после еды. В это время достаточно, чтобы слюна успела нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали.

В случае если нет возможности ждать, стоматологи рекомендуют после еды прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку без сахара. Это поможет снизить кислотность и частично очистить полость рта. Также важно использовать щетку с мягкой щетиной и не нажимать слишком сильно во избежание абразивного воздействия на эмаль.

К тому же Американская стоматологическая ассоциация не дает четких рекомендаций по времени утренней чистки. Единственный неизменный совет – обеспечивать двукратный ежедневный уход – утром и перед сном.

