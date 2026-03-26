68788

2059.38

43.89

50.61

Головна Новини Здоров'я наше тіло Чи можна робити масаж при запаленні: відповідь здивує багатьох
Чи можна робити масаж при запаленні: відповідь здивує багатьох

Заборона на масаж при запаленні: коли це небезпечно

26 березня 2026, 18:42
Кречмаровская Наталия

Масаж при запаленні може бути корисним, але його застосування залежить від стадії процесу та індивідуальних особливостей організму. 

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

У гострій фазі запалення масаж може погіршити стан, тоді як при хронічному стані часто допомагає зменшити біль і стимулювати відновлення.

Обмеження щодо масажу при запаленні

Гостра фаза: масаж у цей період небажаний. Механічний тиск може посилити набряк і біль, а також збільшити ризик поширення запального процесу.

Хронічне запалення: у випадках тривалого болю та скутості масаж часто застосовується як допоміжний метод. Він сприяє покращенню кровообігу, зменшенню рівня кортизолу, стимулює лімфатичний дренаж і допомагає знизити концентрацію прозапальних цитокінів.

Посттравматичні стани: після завершення гострої фази масаж може сприяти відновленню тканин, зменшенню рубцевих змін та покращенню рухливості.

Як масаж впливає на організм при запаленні

Дослідження показують, що регулярні сеанси допомагають:

  • знижувати рівень запальних маркерів у крові;

  • покращувати циркуляцію та постачання кисню до тканин;

  • стимулювати відтік лімфи, що зменшує набряк;

  • впливати на клітинні механізми відновлення.

Типи масажу, які застосовують при хронічному запаленні

Лімфодренажний: ефективний для зменшення набряків.

Шведський: м’які прийоми, які підходять при легкому запаленні.

Міофасціальний реліз: допомагає зняти напруження у сполучних тканинах.

Глибокий масаж: використовується обережно, адже може викликати тимчасовий дискомфорт, схожий на відчуття після фізичних вправ.

Коли заборонено робити масаж

Масаж не рекомендують при:

  • гострих інфекційних процесах;

  • сильному набряку та болю;

  • підозрі на тромбоз чи інші серйозні патології.

У таких випадках краще звернутися до лікаря, щоб визначити безпечний момент для початку терапії.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, чи можна робити масаж при високому артеріальному тиску.



