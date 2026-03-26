Чи можна робити масаж при запаленні: відповідь здивує багатьох

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Масаж при запаленні може бути корисним, але його застосування залежить від стадії процесу та індивідуальних особливостей організму.
Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото
У гострій фазі запалення масаж може погіршити стан, тоді як при хронічному стані часто допомагає зменшити біль і стимулювати відновлення.
Гостра фаза: масаж у цей період небажаний. Механічний тиск може посилити набряк і біль, а також збільшити ризик поширення запального процесу.
Хронічне запалення: у випадках тривалого болю та скутості масаж часто застосовується як допоміжний метод. Він сприяє покращенню кровообігу, зменшенню рівня кортизолу, стимулює лімфатичний дренаж і допомагає знизити концентрацію прозапальних цитокінів.
Посттравматичні стани: після завершення гострої фази масаж може сприяти відновленню тканин, зменшенню рубцевих змін та покращенню рухливості.
Дослідження показують, що регулярні сеанси допомагають:
знижувати рівень запальних маркерів у крові;
покращувати циркуляцію та постачання кисню до тканин;
стимулювати відтік лімфи, що зменшує набряк;
впливати на клітинні механізми відновлення.
Лімфодренажний: ефективний для зменшення набряків.
Шведський: м’які прийоми, які підходять при легкому запаленні.
Міофасціальний реліз: допомагає зняти напруження у сполучних тканинах.
Глибокий масаж: використовується обережно, адже може викликати тимчасовий дискомфорт, схожий на відчуття після фізичних вправ.
Масаж не рекомендують при:
гострих інфекційних процесах;
сильному набряку та болю;
підозрі на тромбоз чи інші серйозні патології.
У таких випадках краще звернутися до лікаря, щоб визначити безпечний момент для початку терапії.
